▲노성환 경북도의원ⓒ노성환 의원 SNS

스마트팜에서 좋은 농산물을 생산하는 것만으로 청년농의 안정적인 정착을 보장하기는 어렵다. 수확한 농산물을 제값에 팔 수 있는 판로가 뒷받침돼야 농업을 지속할 수 있기 때문이다.

고령군에서 농사를 시작한 청년농들이 생산 이후 판로 걱정 없이 농업에 전념할 수 있도록 지역 농가와 식품기업을 연결하는 새로운 유통·가공 모델이 추진된다.

경북도의회 ‘스마트팜-로코노미 농식품산업 밸류체인 연구회’는 지난 24일 연구용역 중간보고회를 열고 지역 농산물의 안정적인 판로 확보와 농식품산업 경쟁력 강화 방안을 논의했다. 연구회 대표의원인 노성환 도의원이 주도한 이번 보고회에서는 농가와 식품기업 간 지속 가능한 거래 구조를 만드는 데 논의의 초점이 맞춰졌다.

핵심은 지역 농가가 생산한 농산물을 식품기업의 원료로 안정적으로 공급하고, 기업은 이를 활용해 가공식품을 개발하는 방식으로, 농가는 꾸준한 거래처를 확보해 판로 불안을 줄이고, 기업은 지역 농산물을 활용한 제품에 고령의 지역성과 브랜드 가치를 담을 수 있다는 구상이다.

이렇게 개발한 제품이 국내 유통망은 물론 수출시장까지 진출한다면 지역 농산물의 부가가치를 높이고 농가 소득 증대에도 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

노성환 의원은 특히 농가가 수확 때마다 판매처를 찾아야 하는 불안정한 구조를 개선하는 것이 중요하다고 강조했다. 이는 생산 기술과 시설을 갖추더라도 안정적인 구매처가 없다면 청년농의 장기적인 정착으로 이어지기 어렵다는 판단에서다.

이를 위해 연구회는 내년 1월까지 실태조사를 진행해 식품기업이 필요로 하는 농산물의 품목과 물량, 농가가 지속적으로 공급할 수 있는 조건 등을 구체적으로 파악할 계획이다. 조사 결과를 토대로 농가와 기업이 실제 거래를 시작하고 장기적으로 관계를 이어갈 수 있는 정책 방안을 마련한다는 구상이다.

노성환 의원은 “스마트팜에서 좋은 농산물을 꾸준히 생산해도 제값을 받고 팔 수 있는 안정적인 판로가 확보돼야 청년농이 고령에 뿌리내리고 농사를 이어갈 수 있다”며, “기업이 필요로 하는 품목과 농가의 공급 여건을 면밀히 살펴 실질적인 거래로 이어질 수 있는 정책을 마련하겠다”고 밝혔다.

이어 “고령에서 농사를 시작한 청년이 다음 해 농사도 자신 있게 계획할 수 있도록 생산부터 판로까지 꼼꼼히 챙기겠다”고 강조했다.

이번 연구가 지역 농산물의 생산과 가공, 유통을 연결하는 실질적인 산업 생태계 구축으로 이어질지 주목된다.