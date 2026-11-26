경북 울진군이 기후변화에 따른 농업환경 변화에 대응하고 농가소득을 높이기 위해 오는 12월 8일부터 내년 1월 21일까지 ‘2027년 새해농업인실용교육’을 실시한다.

이번 교육은 지역 농업인과 귀농인 등 760명을 대상으로 농업기술센터와 읍·면사무소, 복지회관 등에서 진행된다.

교육은 기후변화 대응, 농업인 안전, 농산물 경매, 고추·감자·사과·양파 재배 등 7개 과정과 내년 1월 13일부터 21일까지 읍·면별로 찾아가는 고품질 벼 생산기술 교육으로 구성했다.

특히 병해충 예찰과 적기 방제, 기후변화에 따른 품종 선택, 기상재해 대비 재배기술 등 현장 문제 해결에 중점을 두고 농업 AI ‘이삭이’ 활용법과 농작업 안전교육도 병행한다.

교육 희망자는 별도의 사전 신청 없이 당일 현장에서 등록하면 된다.

손용원 울진군농업기술센터 소장은 농업인의 현장 대응 능력과 전문기술 역량을 강화해 교육 성과가 농가소득 증대로 이어지도록 하겠다고 밝혔다.