윤석열 전 대통령이 한덕수 전 국무총리의 내란 혐의 재판에서 위증 혐의 관련해서 무죄를 확정받은 것을 두고 윤 전 대통령 측 김계리 변호사는 "특검에 감사하다"고 밝혔다.

26일 대법원 선고 직후 기자들과 만난 자리에서 김계리 변호사는 "오늘 선고는 너무나 당연한 일이라 특별히 사법부에 감사드리지 않겠다"며 이 같이 말했다.

김 변호사는 "특검이 기소한 목적은 여론몰이로 대통령을 또다시 구속시키려고 전격 기소한 것"이라며 "특검이 기소한 목적은 추잡한 것이었다. 그 목적은 추잡했지만 결론적으로 저희에게는 내란 사건에서도, 체포 방해 사건에서도. 국무회의에 대해서도 제대로 다툴 기회가 없었는데 (특검의 기소로) 그런 기회를 제공해 줬다. 그래서 특검에 감사드린다"고 밝혔다.

김 변호사는 "대통령은 자신의 판단에 따라 헌법에 보장돼 있는 비상계엄을 선포했고 국무회의를 개최했고 그 부분이 오늘 대법원의 상고 기각으로 인정됐다"며 "또한 국회 해제 요구 의결에 따라 다시 국무회의를 소집해서 비상계엄은 해제됐다. 도대체 여기 어디에 내란이 낄 수 있단 말인가"라고 강하게 불만을 표했다.

김 변호사는 "특검은 친위 쿠데타를 부르짖고 있지만 친위 쿠데타에 대한 어떠한 입증도 하지 못했다"며 "저희는 CCTV와 비화폰 등 객관적인 증거들로 모두 다 반박했기 때문에 대통령에 대한 본류 사건인 내란 우두머리 사건에서도 아마 항소심에서 판단을 달리하지 않을까 생각한다"고 밝혔다.

대법원 1부(주심 마용주 대법관)는 이날 윤 전 대통령의 위증 혐의에 대한 조은석 내란 특별검사팀의 상고를 기각하고 원심의 무죄 판결을 확정했다.