▲김포시는 ‘시민과 함께 결정하는 시정’을 실현하기 위해 시민참여기구인 ‘김포시민위원회’ 제1기 위원 공개모집에 나선다.ⓒ김포시

김포시는 민선9기 시정 방향인 ‘시민과 함께 결정하는 시정’을 실현하기 위해 시 최대 규모의 시민참여기구인 ‘김포시민위원회’ 제1기 위원 공개모집에 나선다고 26일 밝혔다.

김포시민위원회는 시민의 다양한 경험과 아이디어를 시정에 반영하고, 시민이 단순한 정책 수혜자를 넘어 정책을 함께 만들어가는 주체로 참여할 수 있도록 마련된 시민 협력 거버넌스다. 총 130명 이내의 위원으로 구성되며, 2027년 1월 공식 출범 예정이다.

김포시민위원회의 가장 큰 특징은 기존의 의견수렴과 정책 제안 중심의 시민참여에서 벗어나 시민과 전문가, 실제 정책을 집행하는 관계부서가 함께 정책을 논의하고 구체화하는 협력적 참여방식을 도입했다는 점이다.

시민이 지역 현안을 발굴하고 정책을 제안하는 데 그치지 않고, 전문가 및 관계부서와 함께 정책의 타당성과 실현 가능성을 검토하며 구체화하는 과정에 참여한다. 나아가 정책 추진상황을 점검하고 평가하는 과정까지 함께할 수 있도록 참여 범위를 확대했다.

특히 관련 부서 공무원으로 구성된 ‘실무지원단’을 운영해 시민 제안의 적법성과 타당성, 실현 가능성을 검토하고 실효성 있는 정책과제로 발전시킬 계획이다. 이를 통해 시민의 아이디어가 실질적인 정책으로 이어질 수 있도록 행정적 지원과 협력체계를 강화한다는 방침이다.

위원회는 △기획안전 △경제환경 △교육문화관광 △보건복지 △교통도시주택 5개 분과로 운영된다.

각 분과에서는 행정서비스 개선과 생활안전, 소상공인 지원 및 일자리 창출, 교육환경 개선과 문화·관광 활성화, 복지·의료서비스, 교통 및 주거환경 개선 등 시민생활과 밀접한 다양한 정책과제를 다룰 예정이다.

분과위원회는 월 1회 정기회의를 통해 정책과제를 발굴하고 시민의견 수렴과 현장방문 등을 추진한다. 운영위원회는 분기별 1회 주요 안건을 검토하고, 전체회의는 연 2회 주요 정책과제를 최종 심의·조정하는 등 체계적인 논의 과정을 거쳐 정책 제안의 완성도를 높일 계획이다.

김포시는 26일부터 12월 10일까지 제1기 김포시민위원회 위원을 공개 모집한다.

모집대상은 공고일 기준 19세 이상 김포시민 또는 김포시 소재 학교 재학생, 사업장·법인·기관 등에 근무하는 사람이다. 시정 발전과 지역 현안 해결에 관심이 있다면 관련 분야의 전문지식이나 경력에 관계없이 신청할 수 있다.

참여를 희망하는 시민은 26일 김포시 홈페이지에 게시되는 모집 공고문을 통해 세부 자격과 신청방법 등을 확인할 수 있다.

시는 공개모집과 위원 선정 절차를 거쳐 2027년 1월 중 발대식을 개최하고 본격적인 위원회 활동을 시작할 계획이다.

시 관계자는 “김포시민위원회는 시민의 생각이 단순한 제안에 머무르지 않고 실제 정책으로 이어질 수 있도록 시민과 행정이 함께 논의하고 구체화하는 새로운 소통의 장”이라며 “시민의 경험과 아이디어가 김포의 변화를 이끄는 정책으로 발전할 수 있도록 많은 시민들의 관심과 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.