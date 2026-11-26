경기 광명시가 시민들의 일상 속 교통 불편을 줄이고 미래형 교통체계 구축을 위해 광역버스와 마을버스 확충은 물론 공공시설 순환버스 도입, 자율주행 셔틀 운영 등 교통서비스 다각화에 나선다.

문광호 광명시 교통국장은 26일 시청 중회의실에서 '시민의 일상을 잇는 대중교통, 광명의 미래를 열어갑니다'를 주제로 정책브리핑을 열고 대중교통 개선과 미래 교통환경 조성을 위한 주요 정책 및 추진계획을 발표했다.

▲문광호 교통국장이 '시민의 일상을 잇는 대중교통, 광명의 미래를 열어갑니다'를 주제로 정책브리핑을 하고 있다. ⓒ광명시

시는 재개발·재건축과 광명시흥 3기 신도시 등 대규모 개발사업으로 교통수요가 빠르게 증가할 것으로 예상됨에 따라 지난 8월 교통국을 신설하고 교통 현안에 체계적으로 대응할 기반을 마련했다.

먼저 서울 주요 거점을 연결하는 광역버스 운행을 확대하고 지역 내 이동을 돕는 마을버스 노선을 확충해 왔다. 2023년에는 KTX광명역과 서울 서초구청을 연결하는 G9633번의 운행 횟수를 하루 70회에서 84회로 늘렸으며, 지난해에는 소하동과 사당역을 연결하는 8507번을 하루 112회로 확대했다.

지난 17일부터는 광명돔경륜장과 서울 논현역을 연결하는 6401번 광역버스 운행도 시작했다. 버스 8대가 하루 40회 운행하며, KTX광명역과 서울대입구역, 사당역, 고속터미널 등을 경유한다.

지역 내 이동 편의를 위한 마을버스도 확충했다. 광명01번과 광명02번을 도입한 데 이어 지난 7월부터는 전기차 8대를 활용한 수요응답형 교통수단(DRT)을 운영하고 있다. 승객 호출에 따라 탄력적으로 운행하는 방식으로, 대중교통 접근성이 상대적으로 낮은 일직동과 학온동, 소하2동 주민들의 이동 편의를 높이고 있다.

내년에는 공공시설 순환버스 8대를 도입할 계획이다. 광명시청과 도서관, 종합복지관, 체육관, 행정복지센터 등 주요 공공시설을 연결하며 배차간격은 30분으로 계획하고 있다. 시는 다음 달부터 내년 1월까지 시민 이용 수요조사를 진행하고, 노선 심의와 세부 운영계획 수립 등을 거쳐 내년 6월 운행을 시작할 예정이다.

도시 성장에 맞춘 버스노선체계 전면 개편도 추진한다. 광명뉴타운 재개발·재건축과 광명시흥 3기 신도시, 하안2 공공주택지구 조성 등으로 달라지는 인구와 교통수요를 반영하기 위해 지난해 5월부터 관련 용역을 진행하고 있다.

시는 교통카드 이용 정보와 운수사 운행 정보 등 빅데이터를 분석해 교통 사각지대를 해소하고 환승 효율성을 높이는 방향으로 시내·마을버스 노선을 조정하거나 신설할 방침이다. 용역은 올해 말까지 마무리하고 2027년부터 단계적으로 개편을 추진한다.

첨단 기술을 활용한 미래 교통서비스 구축에도 나선다. 지난 달 운행을 시작한 자율주행 셔틀 'GM1'은 철산역과 시민체육관, 오리서원, KTX광명역, 광명동굴 등 주요 거점을 잇는 12.3㎞ 구간을 운행하고 있다. 15인승 전기버스 1대가 수요일부터 일요일까지 오전 10시부터 오후 5시까지 운행하며, 월·화요일과 공휴일은 운행하지 않는다.

시는 자율주행 셔틀 운영 경험을 바탕으로 광명시흥 3기 신도시에 로보택시와 로보셔틀 등 미래 모빌리티 서비스를 도입하는 방안도 추진할 계획이다.

실시간 교통데이터를 활용한 지능형 교통체계(ITS) 구축도 준비하고 있다. 10년 단위의 중장기 기본계획을 수립해 내년 초 확정할 예정이며, 2036년까지 단계적으로 사업을 추진한다. 적재불량 자동단속과 교통 모니터링, 돌발상황 자동검지 시스템 등을 시작으로 도로 위험요소 관리와 교통안전 기능을 강화하고, 장기적으로는 첨단 기술을 접목한 지능형 도시교통체계를 구축할 방침이다.

문광호 시 교통국장은 "시민들이 일상에서 겪는 교통 불편을 개선하는 동시에 늘어나는 교통수요와 미래 이동환경에 대응하겠다"며 "누구나 편리하고 안전하게 이동할 수 있는 교통체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.