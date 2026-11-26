▲대구파티마병원 외과 하헌탁 과장ⓒ대구파티마병원

몸속 깊숙한 곳에 자리한 담낭 주변에는 담관과 혈관 등 중요한 조직들이 복잡하게 얽혀 있다. 작은 움직임 하나에도 세심한 주의가 필요한 수술이다.

대구파티마병원이 5세대 로봇수술 장비를 활용해 이처럼 정밀도가 요구되는 담낭 수술에 성공하며 로봇수술 영역을 넓히고 있다.

대구파티마병원은 지난 25일 외과 하헌탁 과장이 5세대 로봇수술 장비 ‘다빈치5(da Vinci 5)’를 이용해 담낭 용종 환자의 담낭절제술을 성공적으로 시행했다.

담낭 용종은 간 아래쪽에 위치한 담낭의 안쪽 벽에서 혹처럼 돌출된 병변으로, 크기와 형태, 변화 양상 등에 따라 정기적인 관찰이 필요하며, 의료진의 판단에 따라 담낭 전체를 제거하는 수술을 시행하기도 한다.

담낭절제술에서 중요한 것은 단순히 담낭을 제거하는 데 그치지 않는다. 담낭과 연결된 담관, 주변 혈관의 위치를 정확하게 확인하고 주변 조직의 손상을 최소화하면서 수술을 진행해야 하기 때문이다.

이 과정에서 다빈치5의 정밀한 영상과 수술기구가 역할을 한다. 수술 부위를 고해상도 3차원 영상으로 확대해 입체적으로 확인할 수 있고, 집도의는 여러 방향으로 움직이는 로봇 수술기구를 조종해 좁고 복잡한 수술 부위에 세밀하게 접근할 수 있다.

특히 의료진이 수술 부위의 구조를 보다 명확하게 파악하면서 기구를 정교하게 움직일 수 있다는 점은 담낭 주변의 중요한 조직을 다뤄야 하는 수술에서 기대되는 장점이다.

하헌탁 과장은 “로봇수술은 담낭 주변의 담관과 혈관을 입체적으로 확인하면서 수술기구를 정교하게 조작할 수 있다는 장점이 있다”며, “앞으로도 환자 한 분 한 분의 상태를 세심하게 살피고 로봇수술을 포함한 여러 수술 방법 가운데 각 환자에게 가장 적합한 방법을 선택해 시행하겠다”고 말했다.

대구파티마병원 외과의 로봇수술은 적용 분야를 차근차근 넓혀가는 모습이다. 지난 10월 전경모 과장이 같은 다빈치5 장비를 활용해 서혜부탈장 수술을 시행한 데 이어 이번에는 하헌탁 과장이 담낭절제술에 성공했다.

서혜부탈장에 이어 담낭질환까지 서로 다른 외과 영역에서 로봇수술 경험을 쌓으면서 장비 활용의 폭도 넓어지고 있다.

병원 측은 앞으로도 환자의 질환과 상태, 수술의 난이도 등을 종합적으로 고려해 로봇수술을 비롯한 다양한 수술 방법을 적용한다는 방침이다. 첨단 장비의 도입을 넘어 실제 임상 경험을 축적하고 환자에게 적합한 치료법을 선택하는 것이 대구파티마병원 로봇수술 확대의 핵심이다.