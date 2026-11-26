경기 안양시가 아동 권리 증진과 복지 향상, 아동학대 예방에 기여한 유공자를 발굴해 표창한다.

안양시는 다음 달 시상식을 앞두고 오는 4일 오후 6시까지 표창 후보자를 추천받는다고 26일 밝혔다. 표창은 △아동 권리 증진 우수 아동 2명 △아동 복지 유공 6점 △아동학대 예방 유공 2점 등 총 3개 분야 10점 규모다.

▲안양시청 전경 ⓒ안양시

특히 올해는 아동을 지역사회 변화의 주체로 존중하고 참여를 확대하기 위해 ‘아동 권리 증진 우수 아동 표창’을 신설했다. 제1기 안양시 아동참여위원회 위원을 대상으로 정책 제안과 현장 점검, 아동 권리 홍보 등 활동 실적을 평가해 우수 위원 2명을 선정할 예정이다.

아동 복지와 아동학대 예방 분야는 관련 활동을 1년 이상 이어오며 아동 권리 보호와 복지 향상에 기여한 시민과 사회복지 종사자, 단체가 추천 대상이다.

추천은 안양시 소속 기관장과 관계 기관장, 사회복지시설장이 할 수 있다. 추천서와 공적 조서 등 관련 서류를 전자우편, 우편 또는 시청 6층 아동과에 방문 제출하면 된다. 추천 서식은 안양시 누리집 고시·공고란에서 확인할 수 있다.

시는 공적의 우수성과 활동 지속성, 성과의 구체성, 지역사회 기여도 등을 종합적으로 심사해 수상자를 확정하고 12월 중 표창할 계획이다.

최대호 시장은 “아동 친화 도시 안양은 아동 스스로의 참여와 지역사회의 관심이 함께할 때 완성된다”며 “아동의 목소리에 귀 기울이고 권리를 지키는 데 힘써 온 분들을 많이 추천해 주길 바란다”고 말했다.