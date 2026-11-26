▲양주시 광사동 국제스케이트장 조감도ⓒ양주시

양주시가 태릉국제스케이트장 대체시설 건립 부지 재공모에 맞춰 국제스케이트장 유치에 다시 도전한다.

양주시는 대한체육회가 태릉국제스케이트장 대체시설 건립 부지 재공모를 추진함에 따라 기존 유치 준비 경험과 후보지의 입지적 강점을 바탕으로 유치 전략을 재정비하고 본격적인 대응에 나설 계획이라고 26일 밝혔다.

양주시는 앞선 공모에서 광사동 나리농원 일대 약 10만㎡ 규모의 부지를 후보지로 제안했었다. 후보지는 기존 태릉국제스케이트장과 약 16.4km 거리에 위치해 기존 시설 이용자들의 접근성이 뛰어나다는 점이 강점으로 꼽힌다.

또한 전기·통신·상하수도 등 도시기반시설과 도로망, 대중교통 인프라가 갖춰져 있어 신규 기반시설 조성에 따른 부담을 줄이고 사업 추진의 효율성을 높일 수 있다는 점도 경쟁력이다.

양주시는 우수한 광역교통망을 기반으로 수도권 빙상 종목 선수와 지도자들이 편리하게 이용할 수 있는 입지 여건을 갖춘 만큼, 국가대표 선수들의 안정적인 훈련 환경 조성과 대한민국 빙상스포츠 발전을 위한 최적의 대체시설 입지임을 적극적으로 강조할 계획이다.

아울러 국제스케이트장 유치를 지역 발전의 새로운 성장동력으로 삼겠다는 구상이다. 국제규모의 빙상시설이 들어서면 국내외 선수단과 관계자들의 방문을 통한 체육산업 활성화는 물론, 방문객을 대상으로 하는 관광·숙박·외식·상업 등 연관 산업에도 긍정적인 파급효과가 기대된다.

양주시는 향후 재공모 세부 일정과 변경된 평가 기준을 면밀히 분석하고, 부지 확보의 안정성, 경제성, 접근성, 시설 운영의 효율성 등 주요 평가 요소에 대한 대응 방안을 구체화할 예정이다. 또한 관계기관 및 체육계와의 협력체계를 강화하고 시민 공감대 형성에도 적극적으로 나설 방침이다.

정덕영 양주시장은 “태릉국제스케이트장 대체시설 유치는 단지 체육시설 하나를 유치하는 사업이 아니라 대한민국 빙상스포츠의 미래를 준비하고 양주시의 새로운 성장동력을 확보하는 중요한 기회”라며 “지난 공모 과정에서 축적한 경험과 양주시만의 입지 경쟁력을 바탕으로 철저하게 준비해 반드시 국제스케이트장을 유치할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.