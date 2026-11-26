▲ ‘대구의료원 장애인 예술단 첫 정기전’ 개최 안내 포스터ⓒ대구의료원

붓끝에서 피어난 색채와 저마다의 시선이 캔버스 위에 펼쳐진다.

누군가에게는 평범한 일상도 이들에게는 특별한 영감이 되고, 서툴지만 진심을 담은 표현은 한 폭의 그림으로 완성된다. 대구의료원 장애인 예술단이 창단 이후 처음으로 시민들과 작품으로 소통하는 자리를 마련한다.

대구의료원은 다음달 1일부터 10일까지 열흘간 대구 북구 펙스코(FXCO) 패션디자인개발지원센터 1층 갤러리17에서 ‘대구의료원 장애인 예술단 첫 정기전’을 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 전시의 주제는 ‘특별함이 희망을 그리다’다. 중증발달장애인 단원 6명이 자신만의 색깔과 독창적인 시선으로 표현한 다양한 미술 작품을 선보이는데. 작품 하나하나에는 세상을 바라보는 단원들의 순수한 감성과 창작 과정에서 쌓아온 시간, 그리고 예술가로서의 꿈이 담겼다.

이번 전시는 단순한 작품 발표회를 넘어 장애예술인들이 전문 예술가로 성장하는 과정을 지역사회와 나누는 첫 무대라는 점에서 의미가 있다.

대구의료원은 장애예술인의 일자리 창출과 안정적인 창작 활동을 지원하기 위해 지난 7월 1일 단장 1명과 중증발달장애인 단원 6명으로 구성된 장애인 예술단을 창단했다. 이후 원내 전용 실기 공간을 마련하고 단원들이 지속적으로 작품 활동을 이어갈 수 있도록 창작 환경을 지원해 왔다.

특히 이번 정기전은 예술단 창단 이후 단원들이 미술 직무를 통해 갈고닦은 역량과 창작 성과를 시민들에게 처음 공개하는 자리다. 장애를 넘어 예술가로서 자신의 이름과 작품을 알리고, 관람객과 작품으로 교감하는 기회가 될 것으로 기대된다.

대구의료원은 이번 전시를 시작으로 문화예술 나눔 활동도 확대할 계획이다. 12월 말에는 원내 작품 전시를 이어가고, 단원들의 작품을 활용한 달력과 엽서, 메모지 등 다양한 굿즈를 제작해 배포할 예정이다. 예술 활동의 성과를 일회성 전시에 그치지 않고 일상 속 문화 콘텐츠로 확장하겠다는 취지다.

전시는 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영되며, 지역 주민 누구나 무료로 관람할 수 있다.

대구의료원 관계자는 “단원들이 전하는 진심과 순수한 열정이 관람객들에게 따뜻한 위로와 치유의 힘으로 다가가길 바란다”며 “앞으로도 공공의료기관으로서 장애예술인의 자립과 문화예술 활동을 지원하는 등 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.

그림으로 세상과 만나는 여섯 명의 예술가. 이번 첫 정기전은 이들이 그려온 희망을 시민들과 나누고, 장애예술의 가능성을 함께 발견하는 자리가 될 전망이다.