화성특례시가 인공지능(AI) 기술을 활용해 지역의 관광명소와 도시 브랜드를 알리는 콘텐츠 공모전을 통해 화성의 새로운 매력을 발굴했다.

화성시는 26일 화성시청 본관 1층 로비에서 ‘2026 별별화성 Awards’ AI CF 공모전 시상식을 개최했다고 밝혔다.

▲'2026 별별화성 Awards' AI CF 공모전 시상식 기념촬영 ⓒ화성특례시

이번 공모전은 ‘모두의 행복, 더 큰 화성’을 주제로 화성의 주요 관광지와 명소를 AI 기술로 표현한 CF와 숏폼, CM송 등 3개 부문으로 진행됐다. CF 부문 대상 상금 1000만 원을 포함해 총상금 6000만 원이 걸린 이번 공모전에는 지난 9월 21일부터 10월 25일까지 총 1,25건의 작품이 접수됐다. 이는 지난해 616건보다 약 1.8배 늘어난 규모다.

시는 전문가 심사와 공개 검증을 거쳐 총 20편의 수상작을 선정했다.

CF 부문 대상은 화성시의 핵심 키워드인 ‘VIBE’를 활용한 ‘너의 VIBE는 뭐야?’가 차지했다. 숏폼 부문 대상에는 화성시민에게만 발급되는 여권을 소재로 평생 화성에 머무는 이야기를 담은 ‘화성 시민에게만 발급되는 여권이 있다? 체류기간: 평생’이 선정됐다. CM송 부문에서는 대중성과 메시지 전달력을 중심으로 우수상 7편이 뽑혔다.

수상작은 공모전 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

올해 6회째를 맞은 ‘별별화성 Awards’는 시민과 전국 참가자들의 창의적인 아이디어를 통해 화성의 도시 이미지를 알리는 공모전이다. 특히 이번에는 생성형 AI 기술을 활용해 화성만의 특색과 정체성을 담은 콘텐츠를 발굴하고 확산한다는 점에서 의미를 더했다.

조승문 제2부시장은 “창의적인 아이디어와 열정으로 화성의 매력을 새롭게 표현해 준 참가자들에게 감사와 축하의 마음을 전한다”며 “앞으로도 시민이 직접 만든 콘텐츠를 시정 홍보에 적극 활용해 화성특례시의 다양한 매력을 널리 알리겠다”고 말했다.