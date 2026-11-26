▲이승한 충남도 농축산국장이 원예 농산물에 대한 '농산물 가격안정제' 가동을 기자회견을 통해 밝히고 있다 ⓒ충남도

충남도가 원예 농산물 가격 폭락에 대응해 농산물 가격안정제를 본격 가동한다.

이승한 충남도 농축산국장은 26일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 원예 농산물 가격 하락에 따른 농가 소득 안정 대책을 발표했다.

도는 가격안정제 가동요건을 충족한 품목에 대해 추가경정예산을 확보해서라도 보전금을 전액 지급할 방침이다.

올해 작물 생육에 유리한 기상 여건이 이어지면서 공급량이 급증해 주요 원예 농산물의 도매가격이 큰 폭으로 하락했다.

이달 중순 기준 주요 농산물의 전년 대비 도매가격 하락률은 쪽파 61.6%, 토마토 47.4%, 배추 43.2%, 무 40.6%에 달한다.

이에 도는 정부의 수급안정 정책과 농업수입안정보험, 도 자체 농산물 가격안정제를 연계한 ‘소득 안정망 3축’ 체계를 집중 운영한다.

도 자체 가격안정제는 정부 정책지원대상에서 제외된 품목을 보호하기 위한 것으로 시군별로 5개 품목씩 선정해 운영하고 있다.

주출하기 시장가격이 최근 5년 평균 기준가격보다 20% 이상 하락하면 차액의 80%를 보전하는 방식이다.

계통출하와 도매시장, 로컬푸드매장 등에 농산물을 출하한 농가를 대상으로 농가당 1기작 기준 최대 300만원을 지원한다.

도는 현재 가동요건을 충족한 7개 시군 8개 품목에 대해 230개 농가의 신청을 받았으며 이달 말까지 최종 지원규모를 확정해 12월부터 보전금을 지급할 예정이다.

내년부터는 시군별 지원대상 품목을 기존 5개에서 8개로 확대해 지역특화작물에 대한 보호를 강화한다.

광역수급관리센터를 통한 선제적 출하조절 등 중장기 수급안정 대책도 병행할 계획이다.

이 국장은 “가격하락과 경영비 부담이라는 이중고를 겪는 농가를 위해 가용한 소득 안정 제도를 총동원하고 있다”며 “현장 여건을 반영한 지속적인 제도개선으로 농업인이 안심하고 영농에 전념할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.