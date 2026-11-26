▲대구시 상수도사업본부가 지난 25일 청라수 시민 서포터즈를 대상으로 ‘2026년 수돗물 체험 투어’를 진행하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구시 상수도사업본부

매일 마시는 수돗물은 어디서 시작해 어떤 과정을 거쳐 가정의 수도꼭지까지 도달할까. 대구 시민들이 직접 수돗물의 역사를 돌아보고 첨단 정수시설을 둘러보며 대구 수돗물의 안전성을 확인하는 시간을 가졌다.

대구시 상수도사업본부는 지난 25일 청라수 시민 서포터즈를 대상으로 ‘2026년 수돗물 체험 투어’를 진행했다.

이번 투어는 시민들이 수돗물 생산과 공급 과정을 현장에서 직접 살펴보고, 수질 관리와 정수 처리에 대한 이해를 높일 수 있도록 마련됐다. 지난해부터 활동해 온 청라수 시민 서포터즈가 정수장 등을 방문해 현장을 취재하고, 체험 내용을 블로그와 SNS를 통해 시민들에게 전달하는 방식이다.

첫 방문지는 대구 상수도의 출발점이자 100여 년 역사를 간직한 대봉배수지였다.

1918년 준공된 대봉배수지는 대구 최초의 수도 시설물로, 근대 상수도 역사를 보여주는 중요한 시설이다. 역사적 가치를 인정받아 2006년 국가등록문화재로 지정됐으며, 참가자들은 오랜 세월 대구 시민들의 생활과 함께해 온 시설을 둘러보며 오늘날의 수돗물 공급 체계가 만들어지기까지의 역사를 살펴봤다.

과거의 수도 시설을 확인한 참가자들의 발걸음은 첨단 정수시설인 문산정수장으로 이어졌다.

문산정수장에서는 홍보관을 둘러본 뒤 원수가 깨끗한 수돗물로 바뀌는 정수 처리 과정을 직접 확인했다. 특히 문산정수장은 고도정수처리 시설인 전·후오존처리와 활성탄 처리시설을 갖추고 있어 눈길을 끌었다.

전·후오존처리는 오존을 활용해 물속의 냄새 유발 물질과 유기물 등을 처리하는 과정이며, 활성탄 처리는 물속에 남아 있는 맛과 냄새 유발 물질 등을 제거하는 데 활용된다. 문산정수장은 이 같은 고도정수처리 시스템을 통해 대구 전체 수돗물 생산량의 약 20%를 담당하고 있다.

이번 투어는 1918년 대봉배수지에서 시작된 대구 상수도의 역사와 현대적인 고도정수처리 기술을 한자리에서 살펴봤다는 점에서 의미를 더했다. 시민들이 평소 쉽게 접하기 어려운 정수시설을 직접 확인하면서 수돗물에 대한 막연한 궁금증을 해소하고 신뢰를 높이는 계기가 됐다.

청라수 시민 서포터즈는 “이번 체험 투어를 통해 대구 수돗물의 안전성과 우수성을 직접 확인할 수 있었다”며, “현장에서 보고 느낀 내용을 블로그와 SNS를 통해 널리 알리고 대구 수돗물 청라수 홍보에 앞장서겠다”고 말했다.

최미경 대구시 상수도사업본부장은 “청라수 시민 서포터즈가 이번 체험 투어를 바탕으로 대구 수돗물의 우수성을 시민 눈높이에서 알리는 역할을 해주길 기대한다”며, “앞으로도 시민들이 직접 참여하고 소통할 수 있는 기회를 더욱 확대하겠다”고 밝혔다.

매일 마시는 물이지만 정작 어떤 과정을 거쳐 우리 집에 도착하는지 알기는 쉽지 않다. 이번 현장 투어가 시민들에게 수돗물의 생산 과정을 알리고, 대구 수돗물에 대한 신뢰를 높이는 소통의 장이 될 것으로 기대된다.