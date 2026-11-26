<프레시안> 박상혁 기자가 자해 여성 청소년의 이야기를 담은 '고통을 새기는 소녀들' 연재 기획으로 '생명존중 우수보도상'을 받았다.

한국생명존중희망재단과 한국기자협회는 26일 서울 중구 프레스센터에서 2026년 4분기 생명존중 우수보도상 시상식을 열고 박 기자에게 상을 수여했다. 시상은 신은정 한국생존중희망재단 정책지원본부장이 했다.

박 기자는 수상작인 '고통을 새기는 소녀들' 연재 기획을 통해 자해를 경험한 여성 청소년 16명과 그들을 돕는 어른들의 이야기를 전했다.

지난해 자살 사망자 수가 전년 대비 4.9% 줄었는데 10대만 7.5% 늘고, 다른 연령대와 달리 10대에서만 남성에 비해 여성 자살 사망자 수가 많다는 점에 주목해 위기에 빠진 여성 청소년의 경험과 해결방안을 공론화하려는 목적의 기획이었다.

네 편으로 이뤄진 기사는 가정폭력, 학교폭력, 성폭력, 학업 스트레스 등이 여성 청소년 자해의 주요 원인으로 제시하고, 이런 환경 탓에 몸에 남은 자해 흔적과 자해를 한 이들에 대한 사회의 편견이 성인기 고통으로까지 이어지는 현실을 살폈다.

흉터 치료·상담·지원 체계 등을 바로잡아야 한다는 제언도 담았다. 자해의 흔적과 고통에서 벗어나려는 이들을 위해 국가가 흉터 제거를 적극 지원하고, 학교 안팎의 상담·지원 체계를 정비하는 동시에 관련 인력을 늘려야 한다는 등 내용이었다.

수상 소감에서 박 기자는 "청소년들이 상처를 많이 숨기려 하는데 인터뷰이를 모집한다고 하니 많은 분이 연락 주시고 자신의 상처를 보여주셨다"며 "'자신의 고통을 알아 달라고 말하고 싶었는데 그렇게 하지 못했겠다'는 생각에 마음이 많이 아팠다"고 했다.

이어 "언론과 사회가 위기 상황에 놓인 청소년에게 관심을 갖고 어떻게 하면 도울 수 있을지 제도적 관점으로 더 많이 들여다보면 좋겠다"고 덧붙였다.

생명존중 우수보도상은 한국생명존중희망재단과 한국기자협회가 한국사회의 심각한 자살 문제를 환기하고 생명존중 문화를 확산하려는 목적에서 자살 예방에 기여한 언론 보도를 선별해 분기마다 수여하는 상이다.