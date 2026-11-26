인권유린의 상징이었던 옛 인화학교 부지에 '치유와 회복'의 공간으로 조성되는 전국 최초의 장애인 복합수련시설 '함께누림장애인수련관'의 운영인력·예산 부족 문제가 제기됐다.

박상길 전남광주통합특별시의원(더불어민주당, 남구2)은 26일 기획재정위원회 광역행정본부 소관 예산안 심사에서 "장애인 이용자의 안전과 직결되는 운영인력 확보가 시급하다"며 적정 예산 편성을 주문했다.

박 의원에 따르면 오는 2027년 3월 개관 예정인 함께누림장애인수련관은 숙박, 급식, 체육·문화 활동 등 다양한 프로그램을 제공하는 장애인 전용 시설이다. 앞서 시가 실시한 운영 관련 용역에서는 적정 운영인력을 29명으로 제시했으나 시는 이보다 9명 적은 20명 규모로 운영을 시작할 계획이다.

▲박상길 전남광주통합특별시의원이 26일 광역행정본부 2027년도 본예산안 심사에서 질의하고 있다.2026.11.26ⓒ전남광주통합특별시의회 영상회의록

박 의원은 "영화 '도가니'의 아픔이 서린 현장이 치유의 공간으로 거듭나는 만큼 철저한 준비가 무엇보다 중요하다"며 "특히 중증장애인을 포함한 다양한 이용자들의 안전과 편의를 보장하기 위해서는 충분한 전문인력 확보가 필수적"이라고 강조했다.

이어 "사전예약 시스템 구축과 시범운영 등 개관 전 리허설 등을 통해 발생 가능한 문제를 예측하고 대비해야 한다"며 "오랜 기간 준비해 온 수련관이 제 기능을 다 할 수 있도록 충분한 운영 여건을 마련해달라"고 당부했다.

이에 대해 박남언 광역행정본부장은 "용역에서는 29명이 적정하다고 했지만 확보된 예산에 맞춰 20명으로 시작하는 것"이라며 "예산이 충분하지는 않지만 최소한의 운영은 가능할 것으로 본다"고 답변했다.

박 의원은 "담당 부서에서는 내년도 운영 예산으로 21억 원을 요구했지만, 17억 2500만 원만 편성됐다"면서 "인권의 아픔을 치유하는 상징적인 공간이 예산 논리에 밀려 '반쪽짜리'로 출발해서는 안 된다"고 거듭 강조했다.