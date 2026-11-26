▲ 25일 대전시청 대회의실에서 열린 '2026년 대전광역시 자원봉사 사회공헌 협약식' (왼쪽부터) 이동근 대전자원봉사자센터 이사장, 허태정 대전시장, 송영규 (주)파나매 대표, 김영태 대전시자원봉사자연합회 회장 ⓒ대전시자원봉사센터

대전지역 기업과 공공기관 17곳이 지역사회 문제 해결과 지속적인 나눔 활동을 위해 힘을 모은다.

대전광역시 자원봉사센터는 25일 대전시청 대회의실에서 대전시와 대전광역시자원봉사연합회, 지역 기업·기관 관계자들이 참석한 가운데 ‘2026년 대전광역시 자원봉사 사회공헌 협약식’을 개최했다.

협약에는 대전도시공사, 대전지방기상청, 대전테크노파크, 코레일유통 충청본부, 한국자산관리공사 대전충남본부, 한국은행 대전세종충남본부, 대전굿니스병원, 마라톤병원, 아이씨푸드, 한국타이어앤테크놀로지 대전공장, 한화에어로스페이스 대전사업장, 현대프리미엄아울렛 대전점, 영인산업, 건일엔지니어링, 파나마, 오웬푸드셰프애찬, 올바른 등 17개 기업·기관이 참여했다.

이번 협약은 일회성 성금이나 물품 기부를 넘어 기업과 기관이 보유한 인력과 물자, 전문성을 지역사회에 지속적으로 연계하는데 초점을 맞췄다.

주요 협력분야는 취약계층 돌봄, 임직원 재능기부, 지역사회 봉사활동, 재난극복 지원, 지역현안 해결 등이다.

참여기업과 기관은 반기별 한 차례 이상 민관 공동 협력사업을 추진하고 임직원의 자원봉사 참여를 확대하기로 했다.

자원봉사센터는 지역사회 봉사수요를 발굴하고 기업·기관별 특성과 전문성을 활용한 맞춤형 사회공헌활동을 지원한다.

허태정 대전시장은 “기업과 기관의 사회공헌 활동은 지역사회의 어려움을 해결하고 따뜻한 공동체를 만드는 데 큰 힘이 되고 있다”며 “이번 협약이 시민이 체감할 수 있는 실질적인 봉사활동으로 이어지길 기대한다”고 말했다.

이동근 대전광역시자원봉사센터 이사장은 “자원봉사는 지역사회 구성원 모두가 함께 만들어가는 공동체 가치”라며 “17개 기업·기관의 전문성과 자원을 지역사회에 연결해 어려운 이웃에게 실질적인 도움이 되는 사회공헌활동을 확대하겠다”고 밝혔다.