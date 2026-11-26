▲박새롬 대구 수성구의원ⓒ수성구 의회

골목상권을 살리려면 손님이 편하게 찾아올 수 있어야 한다. 어르신들이 살기 좋은 도시를 만들려면 집 앞을 걷고 대중교통을 이용하는 일부터 편해야 한다. 서로 다른 문제처럼 보이지만 결국 시민의 일상을 얼마나 세심하게 살피느냐는 하나의 질문으로 이어진다.

대구 수성구의회가 26일 열린 '제279회 제2차 정례회 제2차 본회의'에서 주차난에 시달리는 골목상권과 초고령사회에 접어든 지역의 생활환경 문제를 잇달아 제기했다. 박새롬 의원은 지범먹자골목 공영주차장 조성을, 이지영 의원은 어르신들이 일상에서 체감할 수 있는 고령친화도시 조성을 각각 촉구했다.

두 의원의 5분 자유발언에는 지역의 경쟁력을 높이는 일도, 살기 좋은 도시를 만드는 일도 결국 시민이 현장에서 겪는 불편을 해결하는 데서 출발해야 한다는 공통된 문제의식이 담겼다.

◆ 손님은 오고 싶은데 주차할 곳이 없다...지범먹자골목의 숙제

박새롬 의원이 주목한 곳은 지산·범물 택지지구의 중심 상권인 지범먹자골목이다.

지난해 9월 수성구 제1호 골목형상점가로 지정된 이곳은 모두 234개 점포가 밀집한 먹거리 중심 상권이다. 점포 가운데 음식업이 절반 가까이를 차지할 정도로 외식 수요가 큰 지역이다.

상인들도 가만히 손을 놓고 있지는 않다. 바닥 포장 개선과 축제 개최, 홍보사업 등을 추진하며 골목상권에 활력을 불어넣기 위해 노력하고 있다. 하지만 정작 손님들이 편하게 찾아올 수 있는 주차 기반시설은 여전히 부족하다는 것이 박 의원의 지적이다.

특히 범안로 무료화와 2027년 대구동물원 완공이 예정되면서 외부 방문객 증가도 기대되는 상황이다. 상권을 알리고 볼거리를 만드는 것만큼 방문객이 편리하게 찾아와 머물 수 있는 환경을 갖추는 일이 중요하다는 것이다.

박 의원이 내놓은 해법은 지봉어린이공원 지하를 활용한 공영주차장 조성이다. 약 2천49㎡ 규모의 지봉어린이공원은 먹자골목과 같은 방향에 있어 큰길을 건너지 않고도 접근할 수 있다는 장점이 있다.

지하에는 주차장을 만들고 지상에는 공원과 녹지를 유지하거나 개선하는 방식으로, 주차공간 확보와 상권 접근성 개선, 주민 휴식공간 보존이라는 세 가지 효과를 동시에 기대할 수 있다는 설명이다.

박 의원은 청주시 새싹어린이공원 지하주차장(73면·사업비 82억원)과 수성구 신매시장 공영주차장(132면·사업비 184억원)사례를 들었다. 공모사업을 통해 재원을 확보하고 지하 주차시설과 지상 공원·녹지를 함께 조성하는 방식이 지범먹자골목에도 적용될 수 있다는 것이다.

이를 위해 타당성 조사와 기본계획 수립, 상인과 주민이 참여하는 계획 수립 절차 마련, 중소벤처기업부 주차환경개선사업 등 국·시비 지원사업을 통한 재원 확보를 제안했다.

박 의원은 “공영주차장은 단순히 차를 세우는 곳이 아니라 상권에 대한 접근성을 높이고 골목상권의 경쟁력을 받쳐 주는 핵심 기반시설”이며 “지범먹자골목이 동네 상권을 넘어 대구 시민 모두가 찾아오는 경쟁력 있는 골목상권으로 성장할 수 있도록 집행부의 적극적인 검토와 실질적인 사업 추진을 부탁드린다”고 말했다.

▲이지영 대구 수성구의원ⓒ수성구 의회

◆ 노인 인구 21.2%... 복지 넘어 도시 전체를 바꿔야

이지영 의원은 수성구가 마주한 또 다른 변화인 고령화 문제를 꺼내 들었다.

수성구는 지난 2025년 8월 노인 인구 비율이 20%를 넘어서며 초고령사회에 진입했다. 2026년 10월 말 기준 65세 이상 인구는 전체의 21.2%에 이른다. 주민 5명 가운데 1명 이상이 어르신인 셈이다.

이 의원은 이제 고령화 정책을 단순히 노인복지 서비스 확대에만 머물게 해서는 안 된다고 강조했다. 어르신들이 실제 생활에서 겪는 불편을 찾아내고 주거와 보행, 교통, 안전 등 도시환경 전반을 바꾸는 접근이 필요하다는 것이다.

예를 들어 어르신들에게는 집 앞 보행로의 작은 턱이나 불편한 대중교통 환승, 안전하지 않은 횡단보도도 일상생활을 어렵게 만드는 요인이 될 수 있다. 복지시설을 늘리는 것만큼 집에서 거리로 나와 이동하고 지역사회 활동에 참여할 수 있는 환경을 갖추는 것이 중요하다는 취지다.

정책을 만드는 방식도 달라져야 한다고 제안했다. 어르신을 정책의 일방적인 수혜자로만 바라볼 것이 아니라 정책 수립부터 실행, 평가까지 직접 참여하는 주체로 세워야 한다는 것이다.

기존 사업을 유기적으로 연결하는 실행체계 마련도 과제로 제시했다. 어르신상담센터와 시니어일자리교육센터, 인공지능(AI) 기반 안부확인 서비스 등을 개별 사업으로 운영하는 데 그치지 않고 서로 연계해 지속적인 지원이 이뤄지도록 해야 한다고 강조했다.

특히 이 의원이 발의한 ‘대구광역시 수성구 고령친화도시 조성에 관한 조례안’이 이번 정례회에서 최종 의결되면서 제도적 기반도 마련됐다. 앞으로는 조례 제정에 그치지 않고 구체적인 시행계획과 실질적인 정책으로 연결하는 것이 중요하다는 설명이다.

이 의원은 “어르신이 살기 좋은 도시는 결국 아이부터 청년, 중장년까지 모든 세대가 살기 좋은 도시”라며 “고령친화도시는 특정 세대만을 위한 도시가 아니라 모든 세대가 서로 존중하며 함께 살아가는 도시”라고 말했다. 이어 “수성구 어르신의 오늘이 행복하고, 모든 세대의 내일이 기대되는 도시로 거듭나기를 바란다”고 밝혔다.

이번 두 의원의 발언은 골목상권의 주차 문제와 고령화에 따른 생활환경 개선이라는 서로 다른 현안을 다뤘지만, 도시정책의 방향은 분명하다. 상인에게는 손님이 찾아올 수 있는 환경을, 어르신에게는 불편 없이 이동하고 생활할 수 있는 환경을 마련해야 한다는 것이다.

도시의 경쟁력은 거창한 개발사업이나 새로운 시설의 숫자만으로 결정되지 않는다. 골목에 주차할 곳이 없어 손님이 발길을 돌리는 일, 보행로 하나가 불편해 외출을 망설이는 일이 줄어들 때 주민들이 체감하는 도시의 변화도 시작되기에, 수성구가 이번 의정 제안을 실제 사업과 정책으로 어떻게 연결할지 주목된다.