경기 여주시가 다음 달 17일부터 시행되는 '특정건축물 정리에 관한 특별조치법'에 따라 주거용 위반건축물 양성화 제도를 안내하고 시민들의 신청을 독려하고 있다.

26일 여주시에 따르면 이번 제도는 건축허가나 신고 없이 건축하거나 대수선한 건축물, 사용승인을 받지 못한 건축물, 무단 용도변경한 주거용 건축물 등을 일정 요건에 따라 한시적으로 합법화할 수 있도록 마련됐다.

▲경기 여주시청 전경. ⓒ 여주시

시행 기간은 다음 달 17일부터 2028년 6월 16일까지다. 적용 대상은 2023년 12월 31일 기준 사실상 완공된 건축물로, 연면적의 50% 이상을 주거용으로 사용하는 건축물이다.

주요 적용 기준은 단독주택 연면적 165㎡ 이하, 다세대주택 세대당 전용면적 85㎡ 이하, 다가구주택 연면적 660㎡ 이하 등이다. 여주시는 단독주택의 적용 범위를 연면적 330㎡ 이하까지 확대하기 위한 조례 제정도 추진하고 있다.

양성화를 희망하는 건축주는 건축사가 작성한 설계도서와 현장조사서를 첨부해 여주시에 신청하면 된다. 시는 관련 기준 적합 여부를 검토하고 건축위원회 심의를 거쳐 사용승인 여부를 결정한다. 다만, 과태료 납부 등 관련 조건을 충족해야 한다.

이충우 시장은 “이번 특별조치법 시행으로 매매와 대출, 증·개축 등에 어려움을 겪어온 시민들의 재산권 보호와 주거환경 개선에 도움이 될 것으로 기대한다”며 “한시적으로 시행되는 제도인 만큼 대상 건축물 소유자들은 기간 내 신청해 주길 바란다”고 말했다.