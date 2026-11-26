함평군이 영농형 태양광 활성화를 위해 공공주도형 집적화단지 조성과 설치 농지에 대한 공익직불금 지급 유지를 정부에 건의했다.

농지를 보전하면서 농업소득과 발전수익을 함께 확보하겠다는 취지지만, 제도 개선이 실제 농가 소득 증대와 지역사회 환원으로 이어지려면 사업 운영의 공공성과 수익 배분 기준을 구체화해야 한다는 과제도 남아 있다.

함평군은 이남오 군수가 지난 25일 청와대 연풍문에서 열린 영농형 태양광 제도개선 건의 회의에 참석해 두 가지 정책 개선안을 전달했다고 26일 밝혔다.

▲이남오 함평군수가 지난 25일 청와대 연풍문에서 열린 영농형 태양광 제도개선 건의 회의에 참석했다ⓒ함평군

이번 회의는 내달 17일 영농형태양광사업법 시행을 앞두고 제도 정착과 사업 활성화 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

이영수 농림축산비서관과 이유진 기후에너지환경비서관을 비롯해 농림축산식품부, 기후에너지환경부, 전남광주통합특별시, 함평군, 기업재생에너지재단 관계자 등이 참석했다.

이 군수는 지방자치단체와 공공기관, 농업인 협동조합 등이 참여하는 공공주도형 영농형 태양광 집적화단지 조성을 지원해야 한다고 제안했다.

우량농지를 보전하면서 농업 생산과 태양광 발전을 병행하고, 발전수익 일부를 농가와 지역사회에 환원하는 구조를 마련해야 한다는 주장이다.

영농형 태양광 설치 농지에 대한 공익직불금 지급 유지도 건의했다.

현행 제도에서는 농지의 타용도 일시사용허가를 받은 농지가 기본형 공익직불금 지급 대상에서 제외되는 만큼, 태양광 설비 아래에서 실제 경작을 지속하고 지급 요건을 충족하는 농업인에게는 직불금이 유지될 수 있도록 제도 보완이 필요하다는 것이다.

영농형 태양광은 농업과 재생에너지 생산을 병행할 수 있다는 점에서 농촌의 새로운 소득원으로 주목받고 있다.

그러나 발전사업의 수익성이 농업인의 실질적인 소득으로 연결되는 구조인지, 임대료와 발전수익이 일부 사업자에게 집중되지 않는지에 대한 검증도 필요하다.

농업 생산성 저하 가능성과 농지 이용의 지속성, 설비 설치·관리 비용 등도 사업 추진 과정에서 따져봐야 할 요소다.

특히 공공주도형 사업을 표방하더라도 공공기관의 참여만으로 공공성이 확보되는 것은 아니다. 사업자 선정과 발전수익 배분 기준, 농업인 참여 방식, 장기적인 영농 유지 여부 등을 투명하게 공개하고 관리할 수 있는 장치가 뒷받침돼야 한다.

함평군이 제시한 '함평형 재생에너지 발전모델' 역시 구호에 그치지 않으려면 구체적인 사업 대상지와 참여 농가, 예상 수익, 지역 환원 방안을 먼저 제시해야 한다.

이남오 군수는 "영농형 태양광은 우량농지를 보전하면서 농업인에게 새로운 소득원을 제공하고 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있는 사업"이라며 "중앙부처 및 관계기관과 협력해 공공주도형 사업의 제도적 기반을 마련하겠다"고 말했다.