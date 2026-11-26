"첫 수필집을 내고 삼 년이 지났습니다. 그 사이 지리산 둘레길 스물한 구간을 완주하였고 지금은 해파랑길을 걷고 있습니다."

허모영 김해여성복지회 관장(박사)이 <달이 키우는 꽃> 두 번째 수필집을 내면서 한 말이다.

허 관장은 "한 달에 한 번, 어김없이 길을 나섰다"며 "지리산 둘레길과 남파랑길, 해파랑길을 걸었다. 나무와 돌, 풀과 바람, 바다와 달. 여전한 듯 여전하지 않은 것들이 오래 여운으로 남아 하나씩 문장이 되었다"고 말했다.

▲허모영 김해여성복지회 관장. ⓒ프레시안(조민규)

그래서 일까? 그는 이렇게 글을 쓰고 또 썼다.

"해파랑길을 걷다 풀섶에 핀 한낮의 달맞이꽃을 만난다. 밤새 피어 있다가 아침 볕에 시들어 가는 꽃이다. 소곳이 접힌 꽃잎 속에 지난밤의 달을 품고 있는 듯하다. 저 꽃은 오늘 밤을 다시 보지 못하겠지만, 같은 줄기에서 다른 봉오리가 또 저녁을 기다리고 있을 것이다. 그러니 기다림은 한 송이의 일이 아니라 한 그루의 일이다. 달도, 나도, 꽃도 모두 한마음이 되어 바닷길을 걷는다. 멀리 작은 배 한 척이 달빛 추억을 싣고 천천히 우리를 따라오는 한낮이다."

그는 "길에서 얻은 글이 절반이라면 나머지 절반은 집과 주변에서 얻었다"고 했다.

즉 멀리 다녀온 것보다 문 앞의 것을 알아보는 데 더 오랜 시간이 걸렸다는 것.

"이맘때면 길거리 우묵한 덤불에서 만나는 노란 일렁임이 있다. 밤새 기다림으로 지쳤는지 줄기를 옹송그린 채 처연히 서 있다. 흔해서 그냥 지나치기도 하다가, 설핏 꽃잎을 열고 있는 무리에 눈길을 준다. 잎마저 사랑의 형상으로, 무심한 듯 간절한 그리움이 배어 있는 꽃. 달맞이꽃이다. 이 꽃이 피는 순간을 지켜본 적이 있다. 해가 산등성이를 넘고 사위가 푸르스름해질 무렵, 꽃받침이 슬며시 뒤로 젖혀지더니 네 장의 꽃잎이 소리 없이 벌어졌다."

허 관장은 "혼자 걸어가는 길이 아니었다"고 하면서 "발을 맞춰 준 길동무와 글동무, 학문의 길과 문학의 길로 이끌어 주신 선생님들. 바다의 향과 색을, 달빛의 의미를 일러 주신 분도 많았다"고 말했다.

"사람의 눈으로도 알아챌 만큼 천천히, 그러나 분명하게. 하루의 소란이 다 물러간 뒤에야 비로소 시작되는 일이었다. 세상의 모든 개화는 아침을 향해 있다고 믿었던 나에게 그것은 조용한 반문 같았다."

그는 "세월을 함께 담아내는 어머니와 이팝나무 두 할매는 늘 곁에 있었다"고 살짝 귀뜸했다.

"길가에 핀 꽃에 눈길 한번 줄 여유도 없이 달려온 세월이었다. 그 세월의 강가에 서서 달을 보고, 달이 키우는 꽃을 바라본다. 여전히 꽃도 달도 변함없는데 내 마음이 좀 자랐나 보다."

허 관장은 최근 지인과 해와 달에 대해 카톡으로 대화를 이렇게 주고받기도 했다.

"해와 달은 온 세상을 골고루 비추지만, 달은 해처럼 뜨겁지 않아 무엇을 키워 내지는 못한다고 나는 말했다. 그러자 지인이 답했다. 달이 키우는 꽃이 있다고. 달이 키우는 그 꽃이 달맞이꽃이라고..."

한편 허모영은 거제·통영지역 바닷가마을에 전승되는 지동궤의 마을기록물을 연구하여 박사학위를 받았다. 이와 함께 지역사를 연구하며 문화기획 활동을 함께 해오고 있다.

2016년 선수필로 등단했다. 2019년 선수필 동인문학상을 받았다. 수필집 <민달팽이 속살처럼>이 있으며, 공동 집필한 다수의 연구서도 있다.

김해문인협회. 선수필. 가야여성문학회. 김해수필협회 회원으로 문학 활동을 하고 있다.

현재 동아대학교 학술연구교수이고 춘해보건대학교 겸임교수이며 김해여성복지회관장으로 역사·문화·문학의 장르를 오가고 있다.