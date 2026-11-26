▲수성구의회 도시환경보건위원회 소속 정경은 의원(파동·지산1·2동·범물1·2동)ⓒ수성구 의회

지방의회가 제 목소리를 내려면 집행기관으로부터 독립적인 권한과 전문성을 갖춰야 한다. 지역 주민들이 안심하고 여가를 즐기려면 게임업소의 불법 영업과 사행성 조장 행위도 사전에 관리할 수 있는 제도적 장치가 필요하다.

대구 수성구의회가 지방자치의 독립성과 주민 생활환경 개선을 위한 제도 마련에 나섰다.

정경은 의원은 지방의회의 독립적인 운영을 보장할 ‘지방의회법’ 제정을 촉구했고, 김희윤 의원이 대표발의한 건전한 게임문화 조성 관련 조례안은 본회의에서 원안 가결됐다.

서로 다른 분야의 의정활동이지만 주민을 대표하는 의회의 역할을 강화하고, 지역사회에 필요한 관리체계를 제도적으로 뒷받침한다는 점에서 의미가 있다.

◆ 집행기관 견제하려면 의회부터 독립해야...정경은 의원, 지방의회법 제정 촉구

수성구의회 도시환경보건위원회 소속 정경은 의원(파동·지산1·2동·범물1·2동)은 26일 '제279회 제2차 정례회 제2차 본회의' 5분 자유발언에서 지방의회의 독립성과 전문성 강화를 위한 ‘지방의회법’ 제정을 촉구했다.

지방의회는 주민의 뜻을 조례와 예산, 정책에 반영하고 집행기관의 행정을 감시·견제하는 주민 대표기관이다. 하지만 정 의원은 현행 제도만으로는 지방의회가 본연의 역할을 충분히 수행하는 데 한계가 있다고 지적했다.

현행 지방자치법 개정으로 지방의회 인사권 독립 등 일부 변화가 이뤄졌지만, 의회의 조직과 운영, 의정활동 지원에 관한 규정은 여러 법령에 분산돼 있다. 특히 의회 조직과 예산에 집행기관의 영향력이 미치는 구조에서는 독립적인 견제 기능을 발휘하는 데 제약이 있다는 설명이다.

이에 정 의원은 지방의회의 조직·운영 자율성 확보와 전문적인 의정활동 지원체계 마련을 비롯해 주민 참여 확대, 의정활동의 투명성과 책임성 강화를 지방의회법 제정의 주요 과제로 제시했다.

특히 지방의회의 권한 확대 자체가 목적이 아니라 주민에게 위임받은 권한을 책임 있게 행사하기 위한 제도적 기반이 필요하다고 강조했다. 이는 주민의 목소리가 단순한 의견 수렴에 그치지 않고 실제 조례와 예산, 정책으로 이어지는 주민자치 체계를 만들어야 한다는 것이다.

정 의원은 “지방의회법 제정은 지방의회의 권한을 확대하기 위한 것만이 아니라 주민의 권리를 더욱 충실히 보장하고 지방자치의 실질적인 발전을 이루기 위한 제도적 기반”이며, “지방의회가 바로 서야 지방자치가 바로 선다. 국회와 정부가 지방의회법 제정에 적극 나서야 한다”고 말했다.

▲수성구의회 도시환경보건위원회 소속 정경은 의원(파동·지산1·2동·범물1·2동)ⓒ수성구의회

◆ 성인오락실 불법 환전·사행성 우려... 김희윤 의원, 예방 중심 관리체계 마련

김희윤 의원(도시환경보건위원회)이 대표발의한 ‘대구시 수성구 건전한 게임문화 조성 및 게임제공업소 관리에 관한 조례안’도 이날 본회의에서 원안 가결됐다.

이번 조례는 게임제공업소의 불법 영업을 예방하고 건전한 영업질서를 확립하기 위한 제도적 장치로서, 이는 단순히 위법행위가 발생한 뒤 단속하는 방식에서 벗어나 교육과 홍보, 관계기관 협력을 통해 사전에 문제를 예방하는 데 초점을 맞췄다.

김 의원이 문제를 제기한 배경에는 이른바 성인오락실 등의 불법 환전과 게임물 불법 개·변조, 사행성 조장 가능성이 있다. 김 의원은 지난 9월 5분 자유발언에서도 관내 게임제공업소의 관리 실태를 지적하며 사후 단속만으로는 한계가 있는 만큼 예방 중심의 관리체계가 필요하다고 강조한 바 있다.

이번 조례는 일반게임제공업뿐 아니라 인터넷컴퓨터게임시설제공업, 복합유통게임제공업 등 관련 법률에 따른 게임제공업소 전반을 관리 대상으로 삼았다.

특히 일상적으로 사용하는 ‘성인오락실’이라는 표현이 법률상 정식 업종명은 아니며, 실제 영업 형태에 따라 여러 업종으로 구분된다는 점을 고려해 관리 범위를 폭넓게 설정했다.

주요 내용은 구청장의 건전한 게임문화 조성과 영업질서 확립 책무를 명시하고, 게임제공업소 관리계획을 수립·시행할 수 있는 근거를 마련한 것이다.

또 사행행위 이용과 사행성 조장을 방지하기 위한 조사 및 서류열람, 영업자와 종사자 대상 교육·법령 안내, 위법행위 예방 홍보 등을 추진할 수 있도록 했다. 경찰서 등 관계기관·단체와 협력체계를 구축하고, 허가·등록 현황 등 관리 정보도 작성·관리하고 공개할 수 있도록 했다.

김 의원은 이번 조례가 정상적으로 영업하는 사업자에게 새로운 규제를 부과하기 위한 것이 아니라는 점도 분명히 했다. 건전한 영업활동은 보호하면서 위법행위에는 신속하고 엄정하게 대응할 수 있도록 행정의 지속성과 체계성을 확보하는 것이 핵심이라는 설명이다.

김희윤 의원은 “이번 조례는 수성구에서 추진하는 게임제공업소 관리와 교육·홍보, 관계기관 협력 등이 지속적이고 체계적으로 이뤄질 수 있도록 제도적 기반을 마련한 것”이라며 “정상적인 영업활동은 보호하되 위법행위와 사행성 조장행위에는 엄정하게 대응해야 한다”고 말했다.

이어 “조례 제정을 계기로 수성구가 관계기관과 긴밀하게 협력해 구민이 안심할 수 있는 건전한 게임 이용환경을 조성하기를 기대한다”고 덧붙였다.

이번 정례회에서 나온 두 의원의 제안은 지방자치의 제도적 기반을 강화하는 문제와 주민 생활에 밀접한 지역 현안을 관리하는 문제를 함께 다뤘다는 점에서 눈길을 끈다.

의회의 독립성이 확보돼야 주민을 위한 정책 감시와 견제가 제대로 이뤄질 수 있고, 지역 현안 역시 선언에 머물지 않고 조례와 행정으로 뒷받침돼야 실질적인 변화를 만들 수 있다. 수성구의회가 이번 발언과 조례 제정을 계기로 제도 개선을 실제 행정 성과로 연결할 수 있을지 주목된다.