통합특별시 첫 투자계획 반영 목표…사업 우선순위와 실현 가능성이 관건

전남광주통합특별시 출범 이후 첫 투자계획을 앞두고 영광군이 대규모 재원 확보에 나섰다.

▲영광군이 27개 사업 1조8097억원 규모의 통합특별시 기금 확보전에 돌입했다ⓒ영광군

영광군은 26일 장세일 군수 주재로 통합지방정부지원기금 대응 태스크포스(TF) 회의를 열고 1차 사업 발굴 현황과 향후 대응 방안을 논의했다.

이번 수요조사는 연간 5조원 규모의 통합지방정부지원기금 가운데 일반지원계정 2조8500억원과 관련된 것이다. 영광군이 발굴한 27개 사업의 총사업비는 약 4조4745억원이며, 이 가운데 사업 기간 전체에 걸쳐 기금으로 지원해 달라고 건의할 금액은 1조8097억원이다.

군은 부군수를 단장으로 기획총괄, 첨단산업, 일자리·인재, 광역인프라, 정주여건, 에너지·농산어촌 등 6개 분과로 전담반을 구성했다.

부서별로 흩어진 사업을 통합적으로 조정하고, 통합특별시 소관 부서와 직접 협의해 지역 현안의 필요성과 사업 추진 당위성을 설명한다는 방침이다.

주요 사업은 미래산업과 생활 기반시설에 집중돼 있다.

첨단산업 분야에는 RE100 산업단지와 반도체 소재·부품·장비 특화산업단지, 청정수소 클러스터, 해수담수화 시설 조성이 포함됐다. 미래 모빌리티 인재양성 허브와 서남권 미래모빌리티 충돌안전성 통합평가 인프라 구축도 추진 과제로 제시했다.

정주 분야에서는 13개 사업을 발굴했다.

군남~영광 간 지방도 4차로 확·포장, 대마산단~국도 22호선 연결도로 선형개량, 만원주택 100세대 공급 지원, 영광군보건소 신축, 영광 제2정수장 2단계 개량 등이 대표적이다.

문화·관광 분야에는 불갑 에코-힐링 복합문화관광권역과 물무산 지방정원, 영광형 키즈카페, 다목적체육관 조성이 포함됐다.

농수산 분야는 영광 태양초 고추산업 미래성장 거점과 농업재해예측 광역센터, 소형어선 인양기 확대 설치 등을 중심으로 사업을 발굴했다.

군은 1차 발굴에 그치지 않고 추가 사업을 찾아내는 한편, 사업별 규모와 연차별 재원계획을 구체화할 계획이다.

특히 2027년 첫해에 필요한 예산과 실제 착수 가능한 범위를 명확히 제시해 통합특별시 투자계획에 반영되도록 대응한다는 구상이다.

그러나 사업 발굴과 재원 확보는 별개의 문제다.

총사업비 4조4745억원에 이르는 사업을 모두 추진하려면 막대한 재정 투입이 필요한 만큼, 사업별 시급성과 경제성, 주민 체감도에 따른 우선순위 설정이 불가피하다.

청정수소·RE100·반도체 산업단지 등 미래산업 사업은 기업 유치와 전력·용수·교통 기반시설 확보가 뒷받침돼야 한다. 반면 도로와 의료·상하수도 사업은 주민 생활과 직결되는 만큼 구체적인 수요와 사업 효과를 제시해야 한다.

결국 관건은 얼마나 많은 사업을 건의하느냐가 아니라 실제 추진할 수 있는 사업을 선별하고, 이를 통합특별시의 투자계획과 예산으로 연결하는 실행력이다.

미래산업 육성과 생활 인프라 개선이라는 두 목표 사이에서 재원을 어떻게 배분할지도 영광군의 과제로 남았다.

장세일 군수는 "영광의 미래가 걸린 일인 만큼 모든 부서가 힘을 모아 총력 대응하겠다"며 "우리 군에 꼭 필요한 사업이 통합특별시 투자계획에 담기고 실제 예산에 반영될 때까지 앞장서겠다"고 밝혔다.