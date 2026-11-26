▲대구 남구가 고산골 용두낙조 지하차도를 오는 30일부터 통행 재개에 대해 현장설명을 진행하고 있다ⓒ대구남구

지난 5월 낙석사고로 굳게 닫혔던 대구 남구 고산골 입구 용두낙조 지하차도가 다시 열린다. 사고 이후 장기간 이어진 통행 제한으로 불편을 겪었던 주민과 고산골 방문객들이 6개월여 만에 다시 이 길을 이용할 수 있게 됐다.

대구 남구는 고산골 용두낙조 지하차도에 피암터널과 낙석방지책 등 안전시설물 설치를 완료하고 오는 30일 오전 10시부터 차량과 보행자 통행을 재개한다고 26일 밝혔다.

용두낙조 지하차도는 지난 5월 발생한 낙석사고로 안전 문제가 제기되면서 차량과 보행자 통행이 전면 통제됐다. 사고 이후 주민들의 이동 불편은 물론 고산골을 찾는 방문객들의 접근에도 어려움이 이어졌다.

남구는 같은 사고가 반복되지 않도록 지난 9월부터 지하차도 주변에 피암터널과 낙석방지책 등 방호시설을 추가 설치하는 안전 보강공사를 진행했다. 낙석이 발생하더라도 통행 구간으로 직접 떨어지는 것을 막아 차량과 보행자의 안전을 확보하기 위한 조치다.

공사가 마무리됨에 따라 남구는 개통에 앞서 주민과 안전 전문가, 공사 관계자 등이 참여하는 합동 안전점검을 실시하고 시설물 상태와 안전성을 최종 확인할 예정이다.

이번 재개통으로 그동안 우회 통행을 해야 했던 인근 주민들의 불편이 줄어들고, 고산골을 찾는 방문객들의 접근성도 한층 개선될 것으로 기대된다.

조재구 남구청장은 “낙석사고 이후 장기간 통행 제한으로 불편을 겪으신 주민들과 방문객 여러분의 협조에 감사드린다”며 “통행 재개 이후에도 지속적인 시설물 점검과 유지관리를 통해 안전한 명품 남구 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 용두낙조 지하차도는 오는 30일 오전 10시부터 통행이 재개된다.