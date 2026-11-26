마사회, 노인복지시설 37곳·기후생태 공익법인 3곳 지원

한국마사회 사회공헌재단이 농어촌 지역의 이동복지 향상과 복지서비스 접근성 개선을 위해 차량 40대를 지원했다.

▲‘2026년 국민드림마차 전달식’ 기념촬영 ⓒ한국마사회

마사회 사회공헌재단은 지난 25일 서울경마공원에서 전국 농어촌 노인복지시설과 기후·생태 분야 비영리 공익법인을 대상으로 ‘2026년 국민드림마차 전달식’을 개최했다고 26일 밝혔다.

이번 지원 대상은 공모와 현장실사, 심사를 거쳐 선정된 농어촌 노인복지시설 37곳과 기후·생태 분야 비영리 공익법인 3곳이다. 재단은 시설별 이용 목적과 현장 수요를 고려해 하이브리드 승합차 30대와 가솔린 경차 10대를 전달했다.

국민드림마차는 교통 인프라가 부족한 농어촌 지역의 이동 편의를 높이고 복지시설의 원활한 서비스 운영을 돕기 위한 사회공헌 사업이다. 2004년 시작된 이후 현재까지 총 1171대의 복지차량을 지원했다.

전달식에는 우희종 이사장을 비롯한 한국마사회와 사회공헌재단 관계자들이 참석해 수혜기관에 차량 열쇠를 전달하고 사업의 의미를 나눴다.

우희종 이사장은 “이동의 제약으로 소외되는 이웃 없이 누구나 필요한 복지서비스를 누릴 수 있기를 바란다”며 “국민드림마차가 복지 현장의 든든한 발이 돼 지역사회 곳곳에 나눔과 희망을 전하길 기대한다”고 말했다.

마사회, 과천시정보과학도서관에 도서 606권 기증

한국마사회는 과천시 지역주민의 독서문화 확산과 문화복지 증진을 위해 과천시정보과학도서관에 1000만원 상당의 도서 606권을 기증했다고 밝혔다.

▲과천시정보과학도서관 도서 기증식 ⓒ한국마사회

기증 도서는 성인 및 아동 대상 인기도서로 구성됐으며, 과천시 관내 서점에서 구입해 지역 서점의 매출 증대와 지역경제 활성화에도 힘을 보탰다.

마사회는 도서 기증을 기념해 오는 30일부터 12월 16일까지 독서 감상평 이벤트도 진행한다. 마사회 기증 도서를 읽고 과천시정보과학도서관 홈페이지 내 설문조사 메뉴에 서평을 작성하면 참여할 수 있다. 참여자 중 50명을 선정해 한국마사회 경주마 키링을 증정한다.

마사회 관계자는 “이번 도서 기증이 지역주민들의 독서문화 확산과 문화생활 향상에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.

마사회, 말산업 창업기업 6곳 우수기업 선정

한국마사회는 지난 25일 본관 대회의실에서 서울창조경제혁신센터와 공동으로 ‘제2회 말산업 창업기업 발굴·육성 오픈이노베이션 BUILD X 성과공유회’를 개최했다.

▲‘제2회 말산업 창업기업 발굴·육성 오픈이노베이션 BUILD X 성과공유회’ 기념촬영 ⓒ한국마사회

이번 행사는 한국마사회의 말산업 전문성과 현장 인프라에 창업기업의 혁신기술을 접목한 성과를 공유하고 후속 사업화 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 지난해 우수기업의 성공사례 발표와 올해 참여기업들의 기술 실증(PoC) 성과 및 사업화 계획 발표가 진행됐다.

우수 창업기업에는 월리테라피, 스토리피크글로벌, 브로즈, 실비아헬스, 온텔리에이아이, 아티젠스페이스 등 6개사가 선정됐으며, 말산업 혁신과 창업생태계 활성화에 기여한 협력기관 관계자들도 표창을 받았다.

엄영석 마사회 말산업본부장은 “창업기업의 혁신적인 아이디어와 한국마사회의 전문성이 만나 말산업의 새로운 가능성을 열어가고 있다”며 “우수 기술이 실질적인 사업화와 시장 진출로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

마사회 AI 영상공모 수상작, 서울독립영화제 특별전 상영

한국마사회가 개최한 AI 영상공모전 수상작이 제52회 서울독립영화제에서 관객과 만난다.

▲마사회 제작 지원 AI단편영화 토의간 스틸컷 ⓒ한국마사회

마사회는 오는 29일 오후 8시 30분 CGV 청담에서 공모전 수상작 특별전을 열고, 상영 후에는 참여 감독과 관객이 소통하는 ‘감독과의 대화(GV)’를 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 공모전에는 전 세계 83개국에서 1116편이 출품됐으며, 특별전에서는 말과 인간의 공존과 교감, 우정을 주제로 한 일반 영상 부문 수상작 6편을 선보인다.

마사회가 제작지원 기업으로 참여한 AI 단편영화 ‘토의 간’도 서울독립영화제 AI 시네마 기획전에 초청됐다.

신연식 감독과 강승표 AI 감독이 참여한 15분 분량의 작품으로, 고전 설화 ‘별주부전’을 재해석해 말과 동물 친구들의 모험을 담았다. 작품은 27일 CGV 압구정 쇼케이스와 29일 오후 6시 CGV 청담 상영을 통해 관객과 만난다.