AI 당직비서·재활용수 활용 등 행정 효율화와 예산 절감 방안도 포함

경북 포항시 공무원들이 지역경제 활성화와 시민 생활 개선을 위한 다양한 정책 아이디어를 내놨다.

포항시가 지난 10월 13일부터 11월 17일까지 진행한 ‘2026년 직원 아이디어 공모’에는 직원 108명이 참여해 모두 128건의 제안이 접수됐다.

분야별로는 민생경제 회복 및 지역경제 활성화가 51건으로 가장 많았고, 예산 절감·직무개선 41건, 시민 삶의 질 향상 36건 순이었다.

주요 제안에는 한 달 살기와 숙박·축제를 연계한 관광객 소비 환급 방안, 빈 점포와 빈집을 활용한 원도심 활성화 등이 포함됐다.

시민 편의를 위한 냉·난방 버스 대기 공간과 어린이 놀이터 그늘막 설치, 영일대해수욕장 무료 모래놀이터 조성도 제시됐다.

행정 효율화와 예산 절감 분야에서는 어린이 물놀이터 교체용수를 도로 살수와 가로수 관수에 재활용하는 방안, 폐아스콘 재생 활용 등이 눈길을 끌었다.

야간·휴일 민원전화를 AI로 기록·분석하고 신고 위치를 지도에 표시하는 당직 업무 개선안도 나왔다.

시는 접수된 제안을 실무부서 검토와 제안심사위원회 심사를 통해 평가하고, 우수 제안은 12월 시상할 예정이다.

창의성과 경제성, 지속성, 적용 가능성 등을 종합적으로 검토해 실제 시정에 반영한다는 계획이다.

박용선 포항시장은 “직원들의 현장 경험에서 나온 제안이 시민들이 체감할 수 있는 정책으로 이어지도록 적극 검토하겠다”고 말했다.