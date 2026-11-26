파루(PARU)의 최대주주인 ㈜지본이 5억 원 규모의 파루 주식 추가 매수 계획을 밝히며 주가 안정 의지를 드러냈다.

26일 파루에 따르면, ㈜지본은 지난 8월 5억 원 규모의 주식 매수 계획을 발표한 데 이어, 이번에 추가로 5억 원 규모를 매수할 계획이다.

최근 1달 파루 주가 흐름은 지난 11월 4일 장중 1583원까지 급등한 뒤 26일 990원 대로 하락 양상을 보이고 있다.

▲영농형 태양광 시설 논에서 진행되는 추수 작업ⓒ파루

이런 상황에서 지본이 파루 주식 추가 매수에 나선 것은 파루의 태양광 기술 경쟁력과 향후 사업 확대 가능성에 비해 현재 주가가 저평가 된 것으로 보기 때문이다.

파루 관계자는 "이번 주식 추가 매수는 파루의 기술 경쟁력과 향후 성장 가능성에 대한 신뢰를 기반으로, 최대주주로서 책임을 다하겠다는 의지의 표현"이라고 설명했다.

전남광주 순천 서면산단에 본사가 있는 파루는 1993년 설립된 이후 2007년 코스닥 상장에 성공했으며 태양광 발전용 추적장치와 영농형 태양광 솔루션 제공, RE100, 데이터센터, ESS사업을 펼치고 있다.

태양광 발전은 국내 현장 1300여 곳, 해외는 20개 나라에서 사업을 진행하며 전 세계에서 총 1500㎿ 이상의 설비 구축 실적을 쌓았고, 영농형 태양광 시설은 국내 8개소, 일본 7개소에 설치했다.

특히 파루는 2014년부터 일본을 시작으로 10여 년간 국내외 현장에서 영농형태양광 사업을 진행하며 기술과 현장 경험을 축적했고, 최근에는 구례·담양 등 햇빛소득마을에 선정된 5개 마을과 수주 계약을 완료했다.

특히 오는 12월 17일 '영농형 태양광 발전사업의 활성화 및 지원에 관한 법률' 시행에 맞춰 영농형태양광 사업을 본격적으로 확대 예정이다.

파루 관계자는 "최대주주의 추가 장내매수와 햇빛소득마을 수주, 영농형태양광 사업 확대를 실질적인 성과로 만들어 주주가치 제고에 힘쓰겠다"고 강조했다.