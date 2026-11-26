숙박·관광·미식·지역 상권 연결해 체류형 경제 효과 확대

경북 포항시가 2027년 8월 개관 예정인 포항국제전시컨벤션센터(POEX)를 중심으로 동해안 MICE 산업 육성에 나선다.

포항시는 26일 시청 중회의실에서 시의원과 관련 기관 관계자 등 20여 명이 참석한 가운데 POEX 개관에 따른 지역경제 활성화 중장기 발전계획 연구용역 최종보고회를 열었다.

이번 계획은 포항의 철강과 이차전지, 수소 등 전략산업을 국제회의·전시 산업과 연계하고 해양관광 자원을 활용해 지역경제 파급효과를 높이는 데 초점을 맞췄다.

주요 추진 방향은 지역 산업과 연계한 대형 국제행사 유치, 호텔 등 숙박시설 확충, 민간 참여 확대, 관광자원과 지역 상권을 연결하는 사업 모델 구축 등이다.

특히 산업시찰과 해양관광, 지역 먹거리를 결합한 체류형 관광 프로그램을 개발하고 지역화폐 및 지역 MICE 업계와의 협력을 통해 방문객 소비가 골목상권으로 이어지도록 한다는 구상이다.

시는 최종보고회에서 나온 의견을 토대로 실행계획을 보완하고 관계 기관과 협의를 거쳐 후속 사업을 추진할 예정이다.

이상현 관광컨벤션도시추진본부장은 “POEX를 포항의 전략산업과 글로벌 시장을 연결하는 핵심 기반으로 육성하고, 관련 인프라와 콘텐츠를 확충해 동해안 대표 MICE 도시로의 도약을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.