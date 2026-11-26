인천광역시가 디지털 기술과 현장 중심의 업무 개선을 결합한 체납관리 운영 성과를 인정받아 전국 지방정부 우수사례 발표에서 최우수상을 수상했다.

인천시는 26일 부산 기술보증기금 대강당에서 열린 행정안전부 주관 '2026년 지방세입 체납관리단 업무연찬회'에서 지방정부 우수사례 발표 최우수상을 받았다고 밝혔다.

▲지방세입 체납관리단 운영 우수사례 최우수상 수상 현장 ⓒ인천광역시

이번 연찬회에는 행안부와 전국 지방정부 관계자, 심사위원 등 300여 명이 참석했으며, 전국에서 제출된 우수사례 16건을 대상으로 발표와 심사를 진행했다.

시는 '시스템 활용과 맞춤형 인력운영으로 실현한 체납관리단 운영 내실화'를 주제로 체납관리 효율성을 높인 사례를 소개해 좋은 평가를 받았다.

시는 체납관리단의 조사 대상과 운영 인력이 확대됨에 따라 조사원별 역량을 고려한 인력 배치와 현장 중심의 과세자료 정비를 추진해 왔다. 특히 모바일 실시간 입력 시스템을 활용한 서류 없는 실태조사 체계를 구축하고, 인공지능(AI) 기반 출장 동선 시스템을 자체 개발해 조사원의 이동시간과 업무 부담을 줄였다.

또한 체납관리단과 주민세팀 간 협업을 통해 공실·폐업 사업소 201건을 찾아내 1500만 원의 과세 제외 성과를 거두는 등 체납관리 업무의 효율성을 높였다.

시는 시와 군·구에서 모두 134명의 체납관리단을 채용해 지난 7월부터 운영하고 있으며, 10월 말 기준 총 56억2800만 원의 체납액을 징수했다.

이번 수상으로 2026년 지방세입 체납관리단 성과평가에서 가점을 확보했으며, 우수사례 발표자에게는 행정안전부 장관 표창이 수여될 예정이다.

김범수 시 재정기획관은 "이번 수상은 본청과 군·구가 함께 고민하고 현장에서 실천한 체납관리 혁신의 성과"라며 "앞으로도 시스템 활용과 현장 중심의 업무 개선을 통해 체납관리단 운영의 내실을 다지고 지방세입 확충에 최선을 다하겠다"고 말했다.