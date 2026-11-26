영암군이 유소년 씨름선수들이 마음껏 훈련하며 장사의 꿈을 키울 수 있는 전용 훈련장을 마련했다.

26일 영암군에 따르면 지난 24일 영암읍 역리 국민체육센터 앞에 건립한 '영암 월출 꿈나무장사관' 개관식이 열렸다. 지난 3월 삼호읍에 영암군민속씨름단의 훈련장인 월출 천하장사관이 문을 연 데 이어 유소년 선수들을 위한 훈련장까지 갖추게 됐다.

▲지난 24일 영암읍 역리 국민체육센터 앞에 건립한 '영암 월출 꿈나무장사관' 개관식을 열었다ⓒ영암군

꿈나무장사관은 총사업비 11억 원을 들여 지상 1층, 연면적 407㎡ 규모로 조성됐다. 지난해 12월 착공해 올해 7월 준공했으며, 씨름훈련장과 샤워실, 탈의실, 사무실 등을 갖췄다.

이날 개관식에는 우승희 영암군수와 군의원, 기관·사회단체장, 주민 등 50여 명이 참석했다. 감사패와 기탁금 전달, 건립 경과보고, 시설 관람에 이어 유소년 씨름단 선수들이 시범경기를 선보였다.

영암군민속씨름단은 전라남도 영암군에 기반을 둔 씨름단으로, 2017년 1월 13일에 창단되었다.

영암군은 영암군민속씨름단의 뒤를 이을 지역 인재를 키우기 위해 유소년 씨름단을 창단했다. 현재 이재신 감독과 홍승기 코치의 지도 아래 17명의 선수들이 훈련하고 있으며, 각종 대회에서 우승하는 등 성과를 내고 있다.

꿈나무장사관 조성으로 다른 지역 씨름선수단의 전지훈련 문의도 이어지고 있다.

우승희 영암군수는 "우리 유소년 선수들이 여러 대회에서 우승하는 모습을 보면서 영암 씨름의 미래가 기대된다"며 "17명의 어린 선수들 가운데 영암군민속씨름단의 선수도 나오고 대한민국을 대표하는 장사도 나올 수 있도록 아이들의 꿈을 뒷받침하겠다"고 말했다.

한편 영암에서는 오는 30일부터 12월 6일까지 영암실내체육관에서 '2026 영암천하장사 씨름대축제'가 열린다.