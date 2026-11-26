전북 익산시체육회장 선거(12월 23일)를 앞두고 지역 안에서 '출마 자격설'과 '불출마 압박설'이 부딪히는 등 어수선한 모습이다.

26일 익산시체육회 등에 따르면 익산시 차기 체육회장 선거가 한달 이내로 임박한 가운데 3선 출마를 선언한 조장희 현 회장에 맞서 익산시족구협회장 출신의 이영수 회장이 도전장을 내밀고 샅바싸움에 들어갈 채비를 갖추고 있다.

조 회장은 이미 차기 회장 선거 출마를 위한 후보자 등록 의사를 표명해 직무정지 상태이며 체육회는 부회장 대행 체제로 운영 중이다.

▲익산시체육회장 선거(12월 23일)를 앞두고 지역 안에서 '출마 자격설'과 '불출마 압박설'이 부딪히는 등 어수선한 모습이다. ⓒ

출마 여부를 고심해온 이영수 족구협회장은 이날 "출마를 결심했다"며 후보 등록일인 12월 10~11일 이전에 후보 등록 의지를 밝히고 있다.

앞서 이영수 회장은 체육회장 선거 출마를 위해 지난 16일 익산시체육회에 족구협회장 사임서를 제출했지만 체육회에서 "본인이 협회 정상화를 위해 노력하겠다는 의사를 밝혔다"며 당일 서류를 반환한 것으로 확인됐다.

이 회장은 "(불출마) 얘기를 한 적이 없는데 자꾸 그런 소문을 퍼뜨리는 것 같다"며 "출마를 위한 서류도 다 확보하고 선관위 질의까지 받은 상태"라고 말했다.

조 회장은 이에 대해 "누구나 체육회장 선거에 출마할 수는 있다"며 "(이 회장의 출마 여부와 관련해) 후보자 입장에서 굳이 그것에 대해 말하고 싶지 않지만 과정에 여러 문제가 있는 것으로 안다"고 말했다.

양측의 입장이 엇갈리는 가운데 익산시체육회는 이 회장과 관련한 스포츠공정위원회를 이달 6일 개최하려다 연기했고 19일에서 다시 26일로 미룬 후 이날에도 참석인원 문제로 열리지 않는 등 세 차례나 연기는 상황이 발생해 주변을 갸웃갸웃하게 만들었다.

이를 두고 "스포츠공정위에서 자격정지나 제명이 나오면 이 회장의 출마가 어려울 것"이란 말과 함께 "공정위 심의 문제를 출마 여부와 결부시킬 경우 공정성 문제를 낳을 수 있을 것"이란 지적이 혼재해 선거판이 어지러운 형국이다.

조 회장은 "그동안 여러 과정이 있고 (이 회장의 출마 여부 관련) 자격이 조금 그렇다"고 말한 반면에 이영수 회장은 "불출마 압박감을 느낄 정도"라고 받아치는 등 양측의 갈등이 일촉즉발로 치달을 우려를 낳고 있다.

조 회장은 민선 초대 체육회장에 이어 민선 2기 회장을 이어왔으며 이번에 3선을 겨냥하고 있다.

20년 전부터 익산시족구협회에 몸담아온 이 회장은 4대에서 7대 회장 역임을 토대로 익산시체육회장 도전의 의지를 다지고 있어 양자 대결로 이어질지 주목된다.

익산시체육회는 다음달 10일과 11일 체육회장 선거에 나가 후보등록을 마친 후 같은 달 23일 시·군체육회장 선거를 치른다는 계획이어서 향후 20여일 동안 지역 체육계의 표심 향배에 비상한 관심이 쏠린다.