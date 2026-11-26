경기 하남시가 여성폭력 추방주간을 맞아 시민들의 경각심을 높이고 피해자 지원제도를 알리기 위한 거리 캠페인을 진행했다.

하남시는 26일 미사역 시계탑 일대에서 하남성폭력상담소와 하남가정폭력상담소, 하남경찰서 등 관계기관과 함께 여성폭력 예방 캠페인을 펼쳤다고 밝혔다.

▲여성폭력 예방 캠페인 참석자들 기념촬영 ⓒ하남시

이날 캠페인은 전날부터 다음 달 1일까지 이어지는 여성폭력 추방주간을 맞아 마련됐다. 현장에는 상담소 종사자와 예방교육강사, 경찰 관계자, 시 공무원 등 17명이 참여해 시민들에게 여성폭력 근절의 중요성을 알리고 홍보물품과 피해자 지원 안내 리플릿을 배부했다.

특히 가정폭력과 성폭력뿐 아니라 디지털성범죄와 스토킹 등 일상에서 발생할 수 있는 다양한 폭력 유형과 예방 방법을 안내하고, 피해 발생 시 도움을 받을 수 있는 상담소 위치와 상담·지원제도 등을 소개해 시민들의 이해를 도왔다.

캠페인에 참여한 한 시민은 "상담소가 있다는 것은 알고 있었지만, 어디에 있고 어떤 도움을 받을 수 있는지는 잘 몰랐다"며 "이번 캠페인을 통해 피해자를 위한 다양한 상담과 지원이 이뤄지고 있다는 것을 알게 됐다"고 말했다.

여성폭력 예방을 위한 홍보 활동은 추방주간 이후에도 이어진다. 하남성폭력상담소와 하남가정폭력상담소는 오는 27일부터 다음달 4일까지 하남시가족어울림센터 1층에서 여성폭력 예방 패널 전시회를 개최한다. 전시와 함께 OX 퀴즈도 운영해 시민들이 폭력의 유형과 예방 방법을 쉽게 이해할 수 있도록 할 예정이다.