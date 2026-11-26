자동커튼·이불·생활필수품 지원 등 맞춤형 복지사업도 지속 추진

지역 장애인과 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 위한 이웃사랑이 경북 포항에서 이어졌다.

(사)한국척수장애인협회 경북협회 포항시지회는 26일 지회에서 ‘2026년 겨울철 사랑의 김장 나누기 행사’를 열고 김장김치 1,200포기를 담가 독거 장애인과 지역 취약계층 400여 가구에 전달했다.

이날 행사에는 지회 회원과 장애인활동지원사, 후원단체 및 지역 봉사단체 관계자 등 100여 명이 참여했다.

▲한국척수장애인협회 경북협회 포항시지회가 26일 지역 내 독거 장애인 및 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위한 ‘2026년 겨울철 사랑의 김장 나누기 행사’를 가졌다.ⓒ한국척수장애인협회 경북협회 포항시지회 제공

봉사자들은 이웃들이 겨울철 식탁을 걱정하지 않도록 정성을 모아 김치를 담그고 포장하며 나눔의 의미를 더했다.

이번 김장 나눔은 지역사회의 관심과 참여가 모여 어려운 이웃에게 따뜻한 마음을 전했다는 점에서 의미를 더했다.

특히 겨울철 식생활에 어려움을 겪는 독거 장애인과 취약계층에 실질적인 도움을 전하며 지역 공동체의 온기를 나누는 자리가 됐다.

포항시지회는 일회성 지원에 그치지 않고 장애인의 생활환경과 신체적 특성을 고려한 맞춤형 복지사업도 꾸준히 펼치고 있다.

올해는 약 1,500만 원 상당의 소독제와 기저귀, 필수의약품 등 생활필수품 지원과 같은 규모의 스마트 자동커튼 설치사업을 진행했다.

이와 함께 독거 장애인 가정에 이불 250채를 전달하고, 사회복지공동모금회와 연계해 2,500만 원 상당의 LG생활용품도 지원했다.

특히 거동이 불편한 중증장애인 가정에 스마트 자동커튼을 설치해 일상생활의 편의를 높이고, 겨울철 보온을 위한 이불을 지원하는 등 각 가정의 여건을 고려한 세심한 복지 실천에 힘을 쏟았다.

공지웅 포항시지회장은 “지역 기관·단체와 자원봉사자들의 따뜻한 관심과 참여에 감사드린다”며 “앞으로도 장애인들이 지역사회에서 소외되지 않고 안전하고 편리한 생활을 할 수 있도록 지속적인 나눔과 복지사업을 추진하겠다”고 밝혔다.

한편 포항시지회는 지역사회와의 협력을 바탕으로 장애인의 생활 안정과 자립을 돕는 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.