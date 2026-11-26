전북 완주군 소양면 주민 203명이 한국전력공사의 신정읍~신계룡 345kV 송전선로 입지선정위원회 결의의 효력을 다투기 위해 낸 소송이 1심에서 각하된 것과 관련해 주민들은 위원장 선출과 운영규범 표결 과정을 확인할 증거신청이 받아 들여지지 않았다며 판결문을 검토한 뒤 항소 등 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다.

송전탑건설백지화전북대책위원회는 26일, 전주지방법원 앞에서 기자회견을 갖고 "증거도 제대로 보지 않고 내린 판결"이라며 "판결을 받아들일 수 없다"고 밝혔다.

대책위원회는 "주민들은 결정이 난 지 5개월이 지나서야 통보를 받았고, 그 결정이 어떻게 내려졌는지 밝히려 했다"면서 "주민대표는 한전 기준에 맞게 채워졌는지, 위원장은 어떻게 뽑혔는지, 운영규범은 어떤 표결로 만들어졌는지를 확인하려 했지만 그 쟁점을 다툴 핵심 증거가 '한전의 손'에 있었다"고 지적했다.

또 "법원이 증거신청을 모두 기각했기 때문에 주민들은 그 증거를 확인하지도 못했는데 한전의 위법을 가릴 핵심 쟁점은 제대로 다뤄지지도 못한 채 재판이 끝났다"면서 "이것은 단순한 패소가 아니라 주민들이 다툴 기회를 얻지 못한 재판"이라고 단정했다.

대책위원회는 "소송대리인과 판결문을 검토해 상급심에서 이를 바로잡겠다"면서 "판결에 불복하고, 항소를 포함해 모든 법적 절차로 결의의 위법성을 끝까지 다투겠다. 증거 기각과 변론 종결, 항고 기록 미송부 등 변론권을 침해한 재판 진행의 문제를 상급심에서 분명히 가리겠다"고 밝혔다.

또 "한전은 국민권익위의 재검토 의견을 받아들이고, 주민 동의 없는 입지 선정 절차를 중단하라"고 요구하면서 "정부는 주민 참여가 보장되는 송전선로 입지 선정 제도를 마련하라'고 촉구했다.