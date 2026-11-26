시민 온라인 투표와 전문가 심사 거쳐 대상·최우수상·우수상 선정

경북 포항시 공무원들이 직접 제작한 짧은 영상 콘텐츠가 지역의 매력과 시정을 알리는 새로운 홍보 수단으로 주목받고 있다.

포항시는 직원 참여형 숏폼 콘텐츠 공모전인 ‘올굿포항 홍보영상 공모전’을 통해 최종 수상작 3편을 선정했다고 26일 밝혔다.

이번 공모전은 짧고 간결한 영상으로 시민과 소통하는 미디어 환경에 맞춰 기획됐다.

‘SHORT하게 담아, HOT하게 알린다’를 주제로 열린 공모전에는 개인과 팀이 제작한 영상 16편이 출품됐다.

출품작에는 포항의 주요 관광명소와 지역의 매력은 물론 시정 정책과 시민들의 일상을 소재로 한 다양한 아이디어가 담겼다.

심사는 포항시 공식 인스타그램 온라인 투표와 내·외부 전문가 평가를 병행했으며, 창의성과 시정 연계성, 대중성, 영상 완성도 등을 종합적으로 반영했다.

심사 결과 대상은 시민들이 만들어가는 포항의 역동적인 에너지를 표현한 영일만 불꽃팀의 ‘꺼지지 않는 불’이 차지했다.

최우수상은 관광산업과 관광마케팅팀의 ‘POHANG OR’, 우수상은 문화예술과 삼돌이팀의 ‘신라 동해안 3비(돌, 돌, 돌)’가 각각 선정됐다.

포항시는 이번 공모전을 통해 직원들의 창의적인 시각과 개성을 담은 홍보 콘텐츠를 발굴하고, 기존의 정형화된 홍보 방식에서 벗어나 시민들에게 보다 친근하게 다가갈 수 있는 소통 방식을 모색했다.

박용선 포항시장은 “직원들의 적극적인 참여에 감사를 전하며, 앞으로도 참신한 아이디어를 시정 홍보에 활용해 시민과의 소통을 강화하겠다”고 말했다.