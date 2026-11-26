경기 수원시 팔달산마을관리사회적협동조합이 지역 주민들과 함께 김장김치를 담가 공적 지원의 손길이 닿기 어려운 이웃들에게 전달하며 따뜻한 나눔을 실천했다.

팔달산마을관리사회적협동조합은 지난 21일 겨울철 어려운 이웃들의 식탁에 온기를 더하기 위해 '사랑의 김장 나눔' 행사를 개최했다고 26일 밝혔다.

▲팔달산마을관리사회적협동조합 김장 나눔 현장 ⓒ팔달산마을관리사회적협동조합

이번 행사는 행정기관의 별도 지원 없이 조합 구성원들의 자발적인 후원으로 마련됐다는 점에서 의미를 더했다. 조합원들이 직접 김장 준비에 나섰으며, 지역 주민들도 일손을 보태 이웃을 위한 나눔에 힘을 모았다.

행사 현장에는 김영진 국회의원(수원병)과 김미경 수원시의회 의장, 최성호·조인희 수원시의원, 이미정 매교동 부녀회장 등이 참석해 주민들과 함께 김장을 담갔다.

참가자들은 큰 통을 둘러싸고 배춧잎 사이사이에 정성껏 양념을 채우며 김치를 담갔다. 추운 날씨에도 서로 부족한 일손을 채워주며 웃음과 온정을 나눴고, 김장을 마친 뒤에는 따뜻한 식사를 함께하며 서로의 수고를 격려했다.

이 밖에도 최찬민 경기도의원과 이병진 수원도시재단 이사장, 이승협 수원시의원, 이길자 장안구소상공인연합회 회장, 안태순 행궁동마을관리사회적협동조합 이사장, 허현태 수원도시재단 센터장 등이 행사장을 찾아 참가자들을 격려했다.

이날 조합원과 주민들이 함께 담근 김장김치는 이틀 뒤인 23일 최정호 팔달산마을관리사회적협동조합 이사장이 수원중앙복지재단에 직접 전달했다.

최근 경기도형 예비사회적기업으로 지정된 데 이어 사회적기업 창업지원사업에도 선정된 팔달산마을관리사회적협동조합은 이번 성과를 지역사회에 작은 불빛이 되라는 의미로 받아들이고 있다.