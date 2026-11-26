전북 군산의 한 초등학교에서 발생한 교사와 학생 간 갈등을 둘러싸고 전북지역 교원단체들이 군산시에 아동학대 판단을 다시 검토해 달라고 요구했다.

전북특별자치도교원단체총연합회와 전국교직원노동조합 전북지부는 26일 군산시청에서 공동 기자회견을 열고 “군산시장과 담당 교사는 해당 교사의 어떤 말과 행동을 정서적 학대로 판단했는지 구체적으로 밝혀야 한다”고 촉구했다.

이들 단체에 따르면 사건은 지난 6월 11일 교사와 학생 사이에 갈등이 발생하면서 시작됐다. 이후 해당 학생의 보호자가 관련 학생들의 설명을 확인했고, 학교폭력 신고가 접수된 것으로 전해졌다.

그러나 이후 해당 교사 2명은 학생을 정서적으로 학대했다는 의혹으로 경찰에 고소됐고, 경찰은 최근 두 교사 모두에 대해 혐의가 없다는 취지의 결정을 내린 것으로 알려졌다.

▲전북특별자치도교원단체총연합회와 전국교직원노동조합 전북지부는 26일 오전 전북 군산시청에서 공동 기자회견을 하고 있다. ⓒ

교원단체들은 경찰 판단과 별개로 당시 군산시가 어떤 사실관계와 자료를 근거로 교사의 행위를 아동학대로 판단했는지 설명해야 한다고 주장했다.

이들은 “군산시가 교사를 면담한 시간은 약 40분에 불과했던 것으로 파악된다”며 “엇갈린 진술을 확인하기 위해 어떤 추가 절차를 진행했는지, 학생 23명의 진술서와 면담 녹취록, 승강기 CCTV 영상 등 관련 자료를 어떤 방식으로 검토했는지 밝혀야 한다”고 요구했다.

이어 “학교폭력 신고는 접수 당일 이뤄진 반면, 교사 측의 아동학대 신고는 일주일가량 지난 뒤 이뤄진 것으로 안다”며 “군산시는 당시 교사가 파악하고 있던 사실과 실제 발언 및 행동, 지도 목적, 학생 보호 조치 등을 각각 어떻게 판단했는지 공개해야 한다”고 강조했다.

기자회견 과정에서는 군산시 판단에 의문을 제기하는 일부 교원단체 관계자들의 증언도 나왔다.

한 참석자는 “시 담당자가 정황을 설명하면서도 ‘관점에 따라 정서적 학대로 느낄 수 있다’는 취지로 말한 것으로 기억한다”고 주장했다.

교원단체들은 이에 대해 “단순한 유감이나 주관적 인상만으로 아동학대 여부가 결정돼서는 안 된다”며 “구체적인 언행과 판단 기준을 명확히 밝히고 관련 법령에 따라 다시 검토해야 한다”고 목소리를 높였다.

특히 정당한 학생생활지도가 위축될 가능성도 우려했다.

오준영 전북교총 회장은 “교사의 어떤 말과 행동을 어떤 법적 근거로 정서적 학대라고 판단했는지가 핵심”이라며 “학생이 도움을 요청했을 때 교사에게 가장 먼저 떠오르는 것이 아동학대 신고에 대한 두려움이어서는 안 된다”고 말했다.

이어 “이번 사안이 교사들의 일상적인 학생생활지도와 교육활동을 위축시키는 계기가 돼서는 안 된다”며 “교원의 정당한 교육활동과 학생 보호가 함께 보장될 수 있도록 객관적이고 공정한 재검토가 필요하다”고 덧붙였다.

두 단체는 관련 내용을 보도한 YTN에도 사실관계를 다시 확인해 달라고 요구했다. 교사 측 설명과 학생 피해 호소, 면담 기록 등을 경찰 수사 결과와 대조해 사실과 다른 내용이 확인되면 정정보도해야 한다는 주장이다.

이번 사안은 경찰의 불송치 취지 결정과 행정기관의 아동학대 판단이 엇갈렸다는 점에서 향후 군산시의 재검토 여부가 쟁점이 될 전망이다.

다만 교원단체가 제기한 주장과 면담 내용 등은 군산시와 학교·학생 측의 설명을 통해 추가로 확인할 필요가 있고 군산시의 공식 입장과 재검토 여부에도 관심이 쏠리고 있다.