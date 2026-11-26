경기 안양시가 동안구 관양동 수촌마을 A블록 재개발사업의 정비구역 지정을 마무리하면서 주민 주도의 정비사업이 본격화될 전망이다.

안양시는 지난 23일 동안구 관양동 1392번지 일원 수촌마을 A블록 재개발사업에 대한 정비계획 결정 및 정비구역 지정을 고시했다고 26일 밝혔다.

▲안양시청 전경 ⓒ안양시

해당 구역은 지난해 5월 정비예정구역으로 지정된 데 이어 같은 해 8월 조합설립추진위원회 승인을 받았다. 이후 올해 1월 정비계획 입안 제안을 시작으로 관계기관 협의와 주민공람, 도시계획위원회 심의 등을 거쳐 약 1년 6개월 만에 정비구역 지정이 완료됐다.

정비구역 면적은 6만9691.2㎡로, 향후 최고 39층 규모의 공동주택 1643세대와 부대·복리시설 등이 들어설 예정이다.

이번 사업은 안양시가 정비사업 추진 절차를 개선한 이후 이뤄진 첫 성과라는 점에서 의미가 있다. 기존에는 시가 정비계획을 수립해 정비구역 지정을 추진했지만, 개선된 절차에 따라 토지등소유자가 추진위원회를 구성하고 직접 정비계획 입안을 제안할 수 있게 됐다.

시는 이번 사례를 바탕으로 현재 정비계획 입안 제안이 진행 중인 다른 정비예정구역에도 행정 지원을 강화할 계획이다.

최대호 시장은 "수촌마을 A블록의 정비구역 지정은 주민이 직접 정비계획 수립을 제안하고 사업을 추진해 이뤄낸 의미 있는 성과"라며 "주민 주도의 안양형 정비사업이 원활하고 신속하게 추진될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.