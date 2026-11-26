경기 광명시가 주거취약계층의 다양한 주거문제에 효과적으로 대응하고 시민들에게 보다 전문적인 주거복지 서비스를 제공하기 위해 현장 실무자들의 역량 강화에 나섰다.

광명시는 26일 한국폴리텍대학 광명융합기술교육원에서 주거복지 업무 담당자와 민간 지역복지 협력기관 실무자 등 50명을 대상으로 '2026년 주거복지 역량 강화 교육'을 실시했다고 밝혔다.

▲'2026년 주거복지 역량 강화 교육' 현장 ⓒ광명시

이번 교육은 주거복지 담당자의 전문성을 높이고, 주거취약계층의 상황과 필요에 맞는 지원 방안을 마련할 수 있도록 실무 중심의 교육으로 진행됐다.

강의는 신이정 집스쿱 주거교육컨설팅 대표가 맡아 주거급여의 개념과 선정기준, 기준임대료 및 임차급여 산정 방법, 주거급여 대상자의 공공임대주택 연계와 활용 상담 등을 다뤘다.

특히 주거급여 대상자의 개별적인 주거 상황과 욕구를 고려해 적합한 공공임대주택을 안내하고 연계하는 상담 방법을 중점적으로 다뤄 현장 대응 능력을 높이는 데 초점을 맞췄다.

교육에 참여한 19개 동 주거복지 담당자와 관련 부서 실무자, 민간 지역복지 협력기관 관계자들은 현장 경험과 업무 정보를 공유하며 주거복지에 대한 이해를 넓히는 시간도 가졌다.

이은정 시 통합돌봄과장은 "주거복지 담당자의 전문성이 시민이 체감하는 서비스의 질을 좌우한다"며 "현장 중심의 교육을 지속해 주거취약계층의 안정적인 주거생활을 돕고 시민의 필요에 맞는 주거복지 서비스를 확대하겠다"고 말했다.