경주시의회는 26일 본회의장에서 제302회 경주시의회 제2차 정례회 제1차 본회의를 열고 23일간의 의사일정을 시작했다.

안건 상정에 앞서 최재필, 김동해, 주미 의원은 5분 자유발언을 실시했다.

이어진 안건 상정에서 「제302회 경주시의회 제2차 정례회 회기결정의 건」과 「경주시장 및 관계공무원 출석요구의 건」 등을 의결했고 주낙영 시장의 2027년도 예산안 제출에 따른 시정연설과 함께 내년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 제안설명을 청취했다.

11월 27일부터 다음달 9일까지 각 상임위원회 및 예산결산특별위원회에서는 「2027년도 예산안」과 「2027년도 기금운용계획안」을 비롯해 조례안 16건, 동의안 8건, 2027년도 공유재산 관리계획안(9개 사업), 보고 3건을 심사·청취하게 된다.

이 중 의원발의 조례안은 ▲「경주시의회 장애인공무원 편의지원 조례안」(김동수 의원 대표) ▲「경주시 장애인공무원 편의 지원 조례안」(최진열 의원 대표) ▲「경주시 마을행정사 운영에 관한 조례안」(김상희 의원 대표) ▲「경주시 도시계획 조례 일부개정조례안」(주동열 의원 단독) ▲「경주시 친환경소재 현수막 사용 및 폐현수막 재활용 활성화 조례안」(이강희 의원 대표)으로 총 5건이다.

임활 의장은 개회사에서 “한정된 재원이 꼭 필요한 곳에 우선 투입될 수 있도록 사업의 타당성과 우선순위를 꼼꼼히 따져 재정 운용의 효율성을 높이는 데 모든 역량을 모아 달라”고 당부했다.

한편 경주시의회 제302회 제2차 정례회는 오는 12월 10일 제2차 본회의와 17일 제3차 본회의, 18일 제4차 본회의를 통해 각종 안건 심의와 시정질문 등을 실시한 후 올해의 의사일정을 마무리할 예정이다.