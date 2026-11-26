공사가 전면 중단된 광주대표도서관 건립 사업에 90억 원의 지방채를 포함한 100억 원대 예산이 편성돼, 시의회의 집중 질타를 받았다. 사업 추진 여부조차 불투명한 상황에서 무리하게 빚까지 내 예산을 편성하는 것은 재정 원칙에 어긋난다는 지적이다.

26일 전남광주통합특별시의회에 따르면 김수권 시의회 부위원장(더불어민주주당·장성1)은 전날 문화도시예술본부 소관 2027년도 예산안 심사에서 "공사가 멈춘 대표도서관 건립 예산으로 지방채 90억 원을 편성한 것은 시기적으로나 재원 조달 측면에서 부적절하다"고 문제를 제기했다.

시에서 제출한 2027년도 광주대표도서관 건립 예산안은 총 103억 7744만 원이다. 이 중 약 87%에 달하는 90억 원을 지방채 발행을 통해 충당할 계획이다.

▲김수권 전남광주통합특별시의회 부위원장이 질의하고 있다ⓒ전남광주통합특별시의회

김 부위원장은 "올해 공사가 중단돼 관련 예산도 줄였고, 내년 상반기 정밀안전진단 결과가 나와야 공사 재개 여부를 판단할 수 있는 상황"이라며 "재정 여건도 어려운데 굳이 지방채까지 발행해 불확실한 사업 예산을 미리 확보할 필요가 있느냐"고 지적했다.

이에 윤창모 문화도시예술본부장은 "이미 체결된 계약에 따른 후속 조치를 위해 필요한 금액"이라며 "일단 본예산에 반영해야 하고 실제 지급은 사업 진행 상황에 맞춰 이뤄질 것 연내 집행이 어렵다고 판단되면 추경에서 감액하겠다"고 해명했다.

하지만 김 부위원장은 "지급 시기가 불확실한 예산까지 미리 편성하는 것은 재정 운영상 적절치 않다"며 "반드시 지급해야 할 최소한의 금액만 예산에 반영하고, 사업 추진 상황에 맞춰 철저하게 예산을 관리해야 한다"고 재차 강조했다.

한편 광주대표도서관은 590억1000만원을 투입해 서구 치평동 옛 상무소각장 부지에 지하 2층·지상 2층, 연면적 1만1286㎡ 규모로 건축될 예정이었다. 하지만 지난 2025년 12월 11일 옥상층 콘크리트 타설 중 철골 구조물 붕괴로 노동자 4명이 숨진 뒤 지금까지 공사가 중단된 상태다.