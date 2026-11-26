농어촌 활성화를 위해 객관적 데이터를 앞세워 제도적 허점을 송곳처럼 질타하고 실질적 대안을 제시해 온 윤준병 더불어민주당 전북 의원(정읍·고창)이 '올해의 국정감사 친환경 베스트 의원'으로 선정됐다.

국회 농해수위 간사를 맡고 있는 윤 의원은 26일 (사)한국환경정보연구센터가 선정한 '2026 국정감사 친환경 베스트 의원'을 수상하는 영예를 안았다.

윤 의원은 이번 국감에서 농업기상·수산환경·산림재난·동물복지 등 농해수위 소관 환경현안 전반에 대해 폭넓게 다루며 날카로운 지적은 물론 실효성 있는 대안을 제시해 세간의 박수를 받았다.

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그는 농지를 다른 용도로 전용할 때 농지보전을 위해 징수하는 농지보전부담금의 연체채권이 5년간 75% 이상 증가한 것을 지적하며 농지보전을 위한 사후관리체계 구축을 강조했다.

기후변화 대응을 위한 농업기상재해 조기경보 서비스가 대상 농가수에 비해 이용률이 저조한 원인을 분석하고 실효성을 끌어올리기 위해 농업재해보험과의 연계방안을 제시한 점은 국감의 백미로 통할 정도이다.

수산 분야에서도 생분해 어구의 저조한 보급률 실태를 짚어내고, 폐어구 방치로 인한 '유령어업' 피해 문제를 이슈화해 지원 확대를 촉구하기도 했다.

산불의 대다수가 민유림에서 발생함에도 산불진화 임도는 국유림에 편중된 모순을 파헤쳤으며 소나무재선충병 감염목 66만 그루 이상이 미방제 상태로 방치된 실태와 지자체 전문인력 부족 문제를 공론화한 점은 적잖은 성과로 손꼽히고 있다.

윤 의원은 특히 철저한 현장 조사와 객관적 데이터를 바탕으로 제도적 공백을 날카롭게 지적하고 현실적인 정책 대안을 이끌어낸 점을 높이 평가받아 이번 수상으로 이어졌다는 후문이다.

윤준병 의원은 "단순한 지적에 그치지 않고 현장의 목소리를 반영한 법과 제도 개선을 위해 노력했다"며 "지속가능한 농산어촌 환경을 만들기 위해 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.