▲26일 조국혁신당 전남광주시당이 순천시의회에서 조희대 탄핵촉구 기자회견을 열고 있다.2026.11.26.ⓒ프레시안(지정운)

조국혁신당 전남광주통합특별시당 전남 동부권 지역위원장과 지방의원들이 26일 전남 순천시의회에서 기자회견을 열고 조희대 대법원장의 탄핵을 요구했다.

기자회견에는 이복남 순천시의원(순천시지역위원장)과 김희강 순천시의원, 이창호 구례군지역위원장, 이선옥 광양시지역위원회 사무국장, 당원 등이 함께했다.

참석자들은 기자회견문을 통해 "12·3 내란 이후 조희대 사법부가 걸어온 길은 내란 단죄가 아닌 옹호였다"며 "사법부는 국민 보호를 포기했다"고 직격했다.

이어 "조희대 대법원장에 대한 탄핵 사유는 이미 차고 넘친다"며 "그는 대법관 후임 제청 미루면서 국민이 신속한 재판을 받을 권리를 짓밟았고, 법적 근거 없는 대법관 격려금 지급, 국정감사에서 증인 선거와 증언 마저 거부했다"고 지적했다.

또 "(대법원장 탄핵을) 일각에서 사법부 탄압이라고 하지만 이것은 탄압이 아니라 대법원장 개인이 저지른 헌법과 법률 위반을 국회가 헌법이 정한 정차로 따지는 것"이라며 "법관이 헌법과 법률을 어겼을 때 책임을 묻도록 헌법이 남겨 둔 장치가 바로 탄핵"이라고 강조했다.

이들은 사법부를 향해 "사법부 독립은 대법원장 한 사람을 지키는 것이 아니라 헌법과 양심에 따라 재판하는 모든 판사들의 독립"이라며 "(판사들은) 조희대 대법원장을 지키는 '행동'이 아니라, 계엄의 밤 침묵한 사법부에 대한 '성찰'에 먼저 나서달라"고 호소했다.

민주당에 대해서는 "11월 30일, 전국법관대표회의가 열리는 바로 그날까지 즉각적인 탄핵소추안을 발의하고, 즉시 본회의에서 의결하라"며 "조국혁신당이 제안한 제정당 공동 탄핵추진단에도 함께하고, 제왕적 대법원장제의 주축인 법원행정처 폐지 법안도 함께 처리하라"고 촉구했다.

이날 기자회견은 조국혁신당 전남광주통합특별시당이 진행하는 '조희대 대법원장 탄핵촉구' 연속 기자회견의 네번째 순서로, 지난 23일 광주, 24일 목포, 25일, 나주에 이어 이날 순천에서 진행됐다. 27일에는 여수에서 열린다.