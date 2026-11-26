신현송 한국은행 총재가 삼성전자와 SK하이닉스의 올해 영업이익이 700조인데도 시총이 2000조 밖에 안 되는 것은 "설명하기 힘든 면"이라고 말했다.

신 총재는 26일 열린 기자간담회에서 "이미 (반도체 기업의 영업이익) 700조가 거의 다 은행에 들어왔다"면서 "(그런데 시총이) 금년 수익의 세 배밖에 안 된다는 것은 어떻게 보면 좀 설명하기 힘든 면도 있다"라고 밝혔다.

신 총재는 이와 같은 현상을 두고 "(경제성장과 증시는) 뿌리를 같이 하고 있지만 성장한 쪽(경제성장)은 상당히 굳건한 줄기로 크고 있지만 주식시장은 아직도 가지가 좀 어려서 그런지 충분히 좀더 굵어질 여지가 있다고 본다"고 말했다.

그는 그러면서 "중앙은행은 주가 얘기를 하지는 않고 실물경제에 어느 정도 영향을 미치는지를 본다"며 "주가가 민간소비 침체 요인으로 작용하고 있어 올해 민간소비 증가율 전망치를 8월 2.1%에서 1.8%로 낮췄다"고 설명했다.

그는 하지만 "내년에는 모든 지표가 민간소비가 상당히 강할 것이라고 시사한다"며 "내년 민간소비 증가율은 2.4%로, 전체 경제성장률보다는 약하지만 올해보다는 훨씬 강할 것"이라고 강조했다.