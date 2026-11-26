▲대전 서구 월평동 옛 패션월드 부지에 들어설 청년주택 조감도 ⓒ대전시

대전 서구 월평동 옛 패션월드 부지에 일자리와 창업지원 기능을 결합한 93호 규모의 청년주택이 2030년 1월 준공을 목표로 들어선다.

대전시는 26일 서구청, 대전도시공사와 함께 ‘월평동 청년주택 건립사업’의 원활한 추진을 위한 실시협약을 체결했다.

월평동 청년주택은 민선9기 청년주택 5000호 공급사업의 일환이자 국토교통부 공모사업에 선정된 일자리연계형 특화주택이다.

세 기관은 청년 주거안정과 일자리·창업지원 기능을 결합한 주택 조성과 운영에 협력하기로 했다.

청년주택은 서구 월평동 1491번지 일원 옛 패션월드 부지에 지하 3층, 지상 23층, 연면적 약 1만 661㎡ 규모로 건립되며 임대주택 93호와 일자리·창업지원을 위한 특화시설 등이 조성될 예정이다.

임대주택은 청년창업자와 지역 중소기업 근로자 등 일자리와 연계된 청년과 신혼부부 계층에 주로 공급된다. 함께 들어서는 특화시설은 서구청이 운영과 관리를 맡는다.

총 공사비는 약 286억 원으로 국비 62억 원, 기금 65억 원, 시비 35억 원, 대전도시공사 124억 원이 투입된다.

대전시는 실시설계를 거쳐 2027년 5월 공사에 착수해 2030년 1월 준공할 계획이다.

허태정 대전시장은 “이번 협약은 청년들의 주거안정과 일자리·창업지원을 함께 실현하기 위한 관계기관 간 협력의 출발점”이라며 “월평동 청년주택이 청년들이 안정적으로 거주하면서 역량을 키워나갈 수 있는 공간이 되도록 사업 추진에 최선을 다하겠다”라고 말했다.