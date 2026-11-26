▲계명대 정이훈 산업공학과 교수와 캡스톤디자인 경진대회에 참가한 학생들이 수상 후 기념촬영을 하고 있다.ⓒ계명대

주차를 마친 뒤 옆 차에 부딪힐까 조심스럽게 문을 열거나, 좁은 공간에서 몸을 비틀어 내린 경험은 누구나 한 번쯤 있다. 생성형 AI가 알려준 답변이 맞는지 의심하면서도 별다른 확인 없이 넘어가는 일도 낯설지 않다.

대구 계명대학교 산업공학과 학생들이 이처럼 일상에서 쉽게 지나치는 불편과 문제를 연구 주제로 끌어냈다. 주차할 때는 더 편리하게, AI를 사용할 때는 사람의 판단을 더 꼼꼼하게 만드는 아이디어로 전국 학술대회에서 대상과 우수상을 거머쥐었다.

계명대 산업공학과 3학년 학생들은 최근 제주 한라대 컨벤션센터에서 열린 '2026 대한인간공학회 추계학술대회' 캡스톤디자인 경진대회에서 두 팀이 각각 대상과 우수상을 수상했다고 26일 밝혔다.

이번 경진대회는 인간공학적 기법을 활용해 신제품을 개발하거나 기존 제품의 불편을 개선한 학부생들의 연구 성과를 겨루는 자리로, 예선 서류심사를 통과한 14개 팀이 본선 구두발표에 나섰으며, 심사를 거쳐 대상 1팀과 최우수상 1팀, 우수상 3팀, 장려상 9팀이 선정됐다.

대상은 김승우·백채은·안성민 학생팀이 차지했다. 연구 주제는 '승하차 편의성과 공간 효율성을 고려한 주차구획 설계'다.

이들의 고민은 단순했다. 주차 공간을 넓히면 타고 내리기는 편하지만 주차장 전체를 효율적으로 쓰기 어렵고, 공간을 좁히면 운전자와 동승자의 불편이 커진다는 점으로, 학생들은 이 두 가지 조건을 어떻게 조화시킬 수 있을지에 주목했다.

해법을 찾기 위해 실제 승하차 행동과 주차 수행 과정을 분석했다.

차량에서 내리고 타는 데 필요한 여유 공간은 물론 동작과 소요 시간, 불편도, 근전도, 주차 난이도와 정확도까지 다양한 요소를 측정했다. 이는 눈대중이나 단순한 치수 비교가 아니라 사용자의 움직임과 신체적 부담을 데이터로 확인해 최적의 주차구획 설계안을 제시한 것이다.

우수상은 정재균·장지혁·한재규 학생팀에게 돌아갔다. 이들은 최근 일상 깊숙이 들어온 생성형 AI의 또 다른 문제를 파고들었다. AI가 그럴듯한 답변을 내놓으면 사용자가 사실 여부를 충분히 확인하지 않은 채 받아들이기 쉽다는 점이다.

연구 주제는 'AI 챗봇 답변의 무비판적 수용을 줄이기 위한 Human-in-Control(인간 주도 통제) 인터페이스 설계'다. 학생들은 AI의 답변을 그대로 보여주는 데 그치지 않고, 사용자가 답변의 근거를 직접 확인하고 판단하도록 돕는 '검토형 인터페이스'를 고안했다.

AI가 답을 내놓더라도 최종 판단은 사람이 해야 한다는 데 초점을 맞춘 것으로, 사용자가 답변의 근거를 대조하고 한 번 더 생각하는 과정을 거치도록 해 AI에 대한 무조건적인 의존을 줄이고 능동적인 학습으로 이어지도록 설계했다.

두 팀의 연구 주제는 주차장과 AI 챗봇으로 전혀 달라 보이지만 출발점은 같다. 기술 자체보다 그것을 사용하는 사람이 무엇을 불편해하고 어떤 도움을 필요로 하는지 먼저 살폈다는 점이다. 작은 생활 불편을 개선하는 아이디어와 첨단 기술을 올바르게 활용하기 위한 고민이 인간공학이라는 하나의 틀 안에서 빛을 발했다.

대상을 받은 김승우 학생은 “이번 연구를 통해 작은 불편을 개선하는 아이디어가 일상의 변화를 이끌 수 있다는 가능성을 확인했다”며 “앞으로도 인간공학적 관점에서 사람과 기술, 공간이 조화를 이루는 방법을 고민하고 실제 생활에 도움이 되는 창의적인 해결책을 제시하는 연구를 이어가고 싶다”고 말했다.

두 팀을 지도한 정이훈 산업공학과 교수는 “학생들이 일상생활과 기술 활용 과정에서 발생하는 문제를 스스로 발견하고, 인간공학적 분석과 설계를 통해 해결 방안을 구체화했다는 점에서 의미가 크다”며 “이번 수상을 계기로 학생들이 현장의 문제를 다양한 관점에서 바라보고 사용자 중심의 창의적인 해결책을 제시할 수 있도록 지도하겠다”고 밝혔다.