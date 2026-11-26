▲11월 온통대전 혜택 안내문 ⓒ대전시

지난 9월 재가동한 대전 지역화폐 ‘온통대전’의 누적 충전액이 1267억 원, 사용액이 1181억 원을 넘어서며 지역 소비 진작 효과를 내고 있는 것으로 나타났다.

26일 대전시에 따르면 민선 9기 핵심 민생공약으로 재가동한 온통대전은 11월 24일 기준 충전액 1267억 원, 사용액 1181억 원을 기록했다.

이는 10월 한달 충전액 920억 원과 사용액 855억 원을 모두 웃도는 규모다.

이용 기반도 꾸준히 넓어지고 있다. 전체 가입자는 118만 1769명으로 11월에만 1만 439명이 새로 가입했고, 가맹점은 6만 6778곳으로 늘었다.

대전시는 소비 촉진 행사와 생활밀착형 서비스가 실적을 견인한 것으로 보고 있다.

앞서 대전시는 지난달 29일부터 11월 15일까지 코리아 그랜드 페스티벌과 연계해 일반 이용자 15%, 복지대상자 최대 18%의 캐시백 혜택을 제공했다. 다음 달 초에는 ‘소비 ON! 행운 ON!’ 이벤트를 통해 3만 8000여 명에게 총 2억 원의 소비지원금을 지급할 예정이다.

온통대전 2.0에 도입된 생활밀착형 서비스도 호응을 얻고 있다. 걷기와 대중교통 이용, 문화·체육시설 이용, 헌혈 등에 보상을 주는 ‘보람마일리지’ 참여자는 11월 22일 기준 15만 9000여 명으로 집계됐다.

소상공인 결제편의를 위한 QR결제 신청 가맹점도 2600곳으로 확대됐다.

문인환 대전시 민생경제국장은 “온통대전은 시민 소비를 지역으로 유도하고 소상공인 매출 증대를 통해 지역경제 선순환을 이끄는 민생경제 정책”이라며 “앞으로도 시민이 체감할 수 있는 혜택과 생활밀착형 서비스를 확대해 지역경제에 활력을 더하겠다”라고 말했다.