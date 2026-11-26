지난 19일 박홍근 기획예산처장관 면담을 가진 이원택 전북특별자치도지사가 26일 에는 기획예산처 관계자들을 잇따라 만나 전북 핵심사업의 2027년 국가예산 증액 반영을 요청했다.

국회 예산안 심사가 막바지에 접어든 가운데 이 지사는 이날 증액 동의의 열쇠를 쥔 예산실 간부들에게 사업별 필요성과 시급성을 설명하고 전북 핵심사업이 최종 증액 대상에 포함되도록 협조를 요청하는 데 집중했다.

이 지사는 기획예산처 관계자들을 만나 ▲전북 피지컬AI 밸리 조성 391.6억 원 ▲K-HBM-HBF 제품기술 개발센터 구축 25억 원 ▲로봇 부품 클러스터 상생형 임대공장 건설 5억 원 ▲새만금 K-푸드 수출허브단지 조성 5억 원 ▲새만금 신항 배후부지 재정전환(1-1단계) 10억 원 ▲새만금 국가정원 조성 10억 원 ▲새만금 말산업복합단지 5억 원 ▲동물용의약품 바이오팩토리 구축 5.5억 원 등 사업 반영을 요청했다.

이어 ▲조선해양 M.AX 기반 스마트 플로팅도크 구축 100억 원 ▲현대차 인력양성 직업계고 전환 사업 150억 원 ▲고창 전력산업 클러스터 구축 10억 원 ▲중대형 상용차 전동화 전환 지원기반 구축 13억 원 등 증액을 건의했다.

이 지사는 특히 피지컬AI 밸리, 로봇 부품 클러스터 임대공장, 현대차 인력양성 직업계고 전환 사업이 현대차그룹 새만금 투자 효과를 지역에 안착시킬 핵심 기반이라며 적기 반영을 강조했다. 새만금 K-푸드 수출허브단지, 신항 배후부지, 국가정원 등은 사업 착수를 위한 초기 예산 반영을 요청했다.

이 지사는 증액심사 실무를 맡은 분야별 예산과장들에게 사업별 시급성을 설명하고, 전북 사업이 우선 검토될 수 있도록 관심을 당부했다.

이원택 지사는 “기획처의 막판 증액심사는 전북 핵심사업 국비의 최종 반영 여부가 갈리는 마지막 관문”이라며 “예산실 간부들에게 사업별 필요성과 시급성을 충분히 설명한 만큼, 끝까지 직접 발로 뛰어 피지컬AI 등 미래 성장동력 사업의 국비가 정부 동의를 거쳐 최종 예산에 담기도록 하겠다”고 강조했다.