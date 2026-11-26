정선영 의원, 학교 대표번호 일원화·관리자 중심 민원 대응 등 제안

인천시의회 교육위원회 소속 정선영 의원(더불어민주당·비례)이 학교 현장에서 발생하는 폭언과 악성 민원, 위협으로부터 교원과 교육공무직원 등 학교 구성원을 보호하기 위한 대응체계 강화를 촉구했다.

▲정선영 인천시의회 의원 ⓒ인천시의회

정 의원은 최근 열린 인천시의회 제314회 정례회 제4차 본회의 시정질문에서 교육활동 침해 실태를 점검하고, 사후 지원 중심에서 벗어나 위험요인을 사전에 차단하는 예방 중심의 보호체계 마련을 강조했다.

인천시교육청 자료에 따르면 2023년 3월부터 지난해 8월까지 발생한 교육활동 침해는 모두 679건으로, 학생에 의한 침해가 614건으로 가장 많았다. 침해 유형은 모욕·명예훼손(31%), 생활지도 불이행(21%), 상해·폭행(12%) 순이었으며, 전체의 59%가 중학교에서 발생했다.

이에 정 의원은 학교 민원 대응체계 개선 방안으로 △학부모 등 외부 문의 전화의 학교 대표번호 일원화 △교장·교감 등 학교 관리자가 민원 1차 대응 책임 수행 △교사의 학부모 연락 시 개인번호 대신 학교 대표번호가 발신되도록 통신시스템 개선 등을 제안했다.

또한 교원뿐 아니라 교육공무직원 등 학교에서 함께 근무하는 구성원도 보호받을 수 있도록 제도적 사각지대를 해소해야 한다고 강조했다.

정 의원은 이날 열린 '2026학년도 교육활동 보호 교육공동체 대토론회'에도 참석해 학생과 학부모, 교원들의 현장 의견을 청취했다.

정 의원은 “교원 보호와 학생의 권리, 학부모의 소통과 참여는 상호 존중 속에서 함께 지켜야 할 가치”라며 “피해 발생 후 지원에 그치지 않고 갈등을 사전에 예방해 교원과 교직원이 안심하고 교육활동에 전념할 수 있는 환경을 만들어야 한다”고 말했다.

김동민 의원, 여성가족재단 대표이사 임기 변경 절차 질타

인천광역시의회 김동민 의원(더불어민주당·부평구2)이 인천여성가족재단 대표이사 임기를 조례 개정에 앞서 정관으로 먼저 변경한 문제를 지적하며 집행부의 절차적 책임과 의회 존중을 촉구했다.

▲김동민 인천시의회 의원 ⓒ인천시의회

김 의원은 26일 문화복지위원회에서 열린 '인천광역시 여성가족재단 설립 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안' 심의에서 재단 대표이사 임기 변경 과정의 절차적 문제를 집중적으로 따졌다.

이번 개정안은 조례에 명시된 대표이사 임기 3년 규정을 삭제하고 정관에 따르도록 하는 내용이다. 그러나 재단은 조례 개정 전 정관상 임기를 2년으로 변경하고 공개 모집을 진행했다가 취소해 선임 절차에 혼선을 빚었다.

김 의원은 "의회가 의결한 조례가 여전히 유효한데도 정관을 먼저 변경하고 이를 근거로 선임 절차를 진행한 것은 조례의 구속력과 의회의 입법권을 가볍게 여긴 행정"이라고 비판했다.

이어 개정안 통과 시 향후 대표이사 임기 변경을 조례 개정 없이 정관으로 결정할 수 있다는 점도 지적하며, 의회가 직접 정해 온 사항을 정관으로 넘기는 것이 적절한지 신중한 검토가 필요하다고 강조했다.

특히 심의 과정에서 여성가족국장의 답변 태도와 사전 설명 및 협의 부족 문제도 제기했다.

김 의원은 "이번 심의가 조례와 정관의 불일치를 정리하는 데 그쳐서는 안 된다"며 "선임 혼선을 초래한 경위와 의회 의결에 앞서 절차를 진행한 책임을 분명히 짚어야 한다"고 말했다.

신영희 의원, 해양쓰레기 정책에 섬·연안 주민 참여 추진

인천시의회 도시건설위원회 소속 신영희 의원(국민의힘·옹진군)이 대표발의한 '인천광역시 해양쓰레기 처리 및 관리 조례 일부개정조례안'이 26일 열린 제314회 정례회 도시건설위원회를 통과했다.

▲신영희 인천시의회 의원 ⓒ인천시의회

개정안은 해양쓰레기 관리 정책을 심의하는 인천광역시 해양쓰레기관리위원회의 위촉직 위원 대상에 섬·연안 지역 주민과 어업인을 명시하는 내용을 담고 있다.

이번 개정은 해양쓰레기로 생활과 조업에 직접적인 영향을 받는 주민과 어업인의 현장 경험을 정책에 반영하기 위해 추진됐다.

특히 지역별 해안 지형과 선박 접근 여건에 따라 다른 쓰레기 적체 구간과 수거·운반 과정의 어려움 등을 정책 심의 과정에서 공유하고, 지역 특성에 맞는 처리 대책을 마련할 수 있을 것으로 기대된다.

신 의원은 “주민과 어업인의 경험이 해양쓰레기 수거 우선순위와 처리 대책에 반영돼 섬과 연안의 여건에 맞는 실질적인 대응책이 마련되길 기대한다”고 말했다.