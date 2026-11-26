▲공공운수노조와 국민건강보험노동조합이 26일 대한의사협회 앞에서 공동 규탄 결의대회를 개최하고 있다 ⓒ국민건강보험노동조합

26일 오후 3시 서울 대한의사협회 앞. 거리를 오가던 시민들의 시선이 한곳으로 쏠렸다. 마이크를 잡은 노동조합 관계자들의 목소리가 광장에 울려 퍼졌고, 손팻말을 든 참가자들은 구호를 외치며 의사협회를 향해 날 선 비판을 쏟아냈다.

“대한민국은 의사공화국이 아니다. 국민이 주인인 나라다!”

공공운수노조와 국민건강보험노동조합이 이날 대한의사협회 앞에서 공동 규탄 결의대회를 열었다. 두 노조가 거리로 나온 이유는 국민건강보험공단에 특별사법경찰권(특사경)을 부여하는 법안 때문이다. 불법 사무장병원을 신속하게 수사하고 건강보험 재정 누수를 막기 위한 제도 도입을 의사협회가 반대하고 있다는 것이다.

이날 집회에 참석한 조합원들은 건강보험료가 국민의 소중한 재산이라는 점을 강조하며, 특정 직역의 이해관계가 국민의 건강권과 건강보험 재정 보호보다 앞설 수 없다고 목소리를 높였다.

양 노조가 특히 문제 삼은 것은 건강보험 재정에 대한 국민의 부담이 커지는 상황에서 의사협회가 특사경 도입에 반대하고 있다는 점이다.

이들은 올해 11월 지역가입자 288만 가구의 건강보험료가 전년보다 평균 4% 인상된 사실을 언급하며 “국민에게는 보험료 인상을 감수하라고 하면서 정작 보험료가 새어나가는 구조를 막으려는 제도에는 반대하는 것이 과연 타당하냐”고 비판했다.

논란의 중심에는 불법 사무장병원이 있다.

사무장병원은 의료인이 아닌 사람이 의료인의 명의를 빌려 영리 목적으로 운영하는 불법 의료기관으로, 의료의 공공성보다는 수익을 앞세우다 보니 과잉진료와 부실의료로 환자의 생명과 건강을 위협하고, 건강보험 재정에도 막대한 손실을 끼친다는 것이 양 노조의 주장이다.

양 노조가 제시한 자료에 따르면 2009년부터 2025년 말까지 적발된 불법 사무장병원은 모두 1805곳으로, 이로 인한 건강보험 재정 피해액은 약 2조9천억원에 달한다. 문제는 적발 이후에도 돈을 되찾기가 쉽지 않다는 데 있다.

현행 수사체계에서는 사무장병원 수사에 평균 11개월 이상이 걸리는 것으로 파악됐다. 수사가 진행되는 동안 운영자가 재산을 은닉하거나 의료기관을 폐업하고 도주하는 사례가 발생하면서 실제 환수율은 한 자릿수에 머물고 있다.

양 노조는 바로 이 수사 공백을 메울 대안으로 건보공단 특사경 도입을 제시했다.

건보공단은 의료 빅데이터와 의료기관 현장 조사 경험, 전문인력을 갖추고 있어 불법 개설기관을 신속하게 포착하고 수사할 수 있다는 것이다. 특히 특사경의 수사 범위를 의료인이 아닌 사람이 의료인의 명의를 빌려 운영하는 불법 개설기관으로 엄격히 제한하면 정상적인 의료인의 진료권이나 의료행위에는 영향을 주지 않는다는 설명이다.

황병래 국민건강보험노조 위원장도 이날 규탄사에서 국회와 의사협회를 향해 강도 높은 비판을 쏟아냈다.

황 위원장은 “지난 11월 11일 국회 법제사법위원회 법안심사소위에서 공단 특사경 법안이 진전을 보였지만, 18일 법사위 전체회의에서 의결이 보류됐다”며 “의사협회는 이제 법안 폐기까지 요구하며 국회를 압박하고 있다”고 지적했다.

이어 “국민의 피 같은 건강보험료가 더 이상 누수돼서는 안 된다”며 국회가 더 이상 입법을 미루지 말고 결단해야 한다고 촉구했다.

특사경 도입 논의는 어제오늘의 일이 아니다. 2018년 12월 제20대 국회에서 처음 관련 법안이 발의된 이후 8년 넘게 입법 논의가 이어지고 있다. 2018년 1월 발생한 밀양 세종병원 화재 참사 역시 불법 의료기관의 부실한 운영이 국민의 생명과 안전에 얼마나 큰 위협이 될 수 있는지를 보여준 사건으로 양 노조는 지목했다.

그럼에도 불법 사무장병원을 신속하게 수사하고 범죄수익을 환수할 제도적 장치는 아직 마련되지 않았다는 게 이들의 주장이다.

의사협회에 대한 비판도 이어졌다.

양 노조는 이번 특사경 반대가 의료계의 전문성과 자율성 보호를 넘어 직역의 이해관계를 앞세운 행태라고 지적했다.

이들은 의사단체가 2000년 의약분업 반대를 시작으로 의료법 개정, 공공의대 설립, 간호법 제정, 의대 정원 확대 등 주요 보건의료 정책마다 반대 투쟁을 벌여왔다며, 이번에도 국민의 건강보험료를 보호하기 위한 제도 개선에 제동을 걸고 있다고 비판했다.

특히 공단 특사경은 정상적인 의료행위나 의료인의 진료권을 제한하려는 제도가 아니라 불법 사무장병원만을 대상으로 하는 제한적인 수사 권한이라는 점을 거듭 강조했다.

양 노조는 “특사경 도입은 의료계 전체를 통제하려는 것이 아니라 불법 의료기관을 퇴출해 선량한 의료인과 정상적인 의료기관을 보호하고 국민의 건강보험료를 지키기 위한 것”이라며 “이를 진료권 침해나 과잉수사로 몰아가는 것은 제도의 본질을 왜곡하는 주장”이라고 밝혔다.

여론조사 결과도 근거로 제시했다. 2019년 한국리서치 조사에서 건보공단 특사경 도입에 찬성한다는 응답은 81.3%, 불법 사무장병원 단속 강화에 긍정적인 응답은 93.0%로 나타나, 양 노조는 이를 불법 사무장병원 근절과 건강보험 재정 보호에 대한 사회적 요구가 높다는 방증으로 해석했다.

이날 집회의 핵심 메시지는 분명했다. 국민이 낸 보험료가 불법 의료기관의 배를 불리는 데 쓰여서는 안 된다는 것이다.

특히 양 노조는 의사협회에 특사경 반대 투쟁을 중단하고 불법 사무장병원 근절에 협력할 것을 요구했다. 국회에는 특정 직역단체의 압력에 흔들리지 말고 관련 법안을 조속히 처리하라고 촉구했다.

또 이번 결의대회를 시작으로 노동·시민사회단체와의 공동 대응을 확대해 특사경 도입이 이뤄질 때까지 투쟁을 이어가겠다는 방침이다.

집회가 마무리될 무렵에도 참가자들의 구호는 쉽게 잦아들지 않았다. 건강보험료 인상으로 국민의 부담은 커지고 있지만, 불법 사무장병원으로 인한 재정 손실을 막을 제도는 여전히 국회 문턱을 넘지 못하고 있다는 것이 이들의 문제의식이다.

건강보험 재정 누수를 막기 위한 수사권 강화인가, 의료계의 자율성과 수사권 남용 방지를 위한 견제인가. 특사경 도입을 둘러싼 논쟁은 결국 국민의 건강보험료를 어떻게 지키고 의료의 공공성을 어떻게 확보할 것인지에 대한 질문으로 이어지고 있다.