▲대전 동구와 사회복지법인 생명의전화가 생명종합사회복지관 및 사랑뜰어린이집 운영에 관한 위수탁 협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다 ⓒ대전 동구

사회복지법인 생명의전화가 앞으로 5년간 대전 동구 생명종합사회복지관과 사랑뜰어린이집 운영을 맡는다.

대전 동구는 지난 25일 구청 접견실에서 사회복지법인 생명의전화와 생명종합사회복지관 및 사랑뜰어린이집 운영에 관한 위수탁 협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약은 기존 수탁법인의 전문성과 운영 경험을 바탕으로 두 시설을 효율적으로 관리하고, 지역주민에게 안정적인 복지·보육 서비스를 제공하기 위해 추진됐다.

협약식에는 황인호 동구청장과 유미 사회복지법인 생명의전화 대전지부 원장, 이경민 생명종합사회복지관장, 이선미 사랑뜰어린이집 원장 등이 참석해 협약서에 서명하고 시설 운영 방향을 논의했다.

협약에 따라 사회복지법인 생명의전화는 오는 12월 2일부터 2031년 12월 1일까지 5년간 두 시설의 운영과 관리를 책임진다.

동구는 수탁법인과 협력체계를 유지하며 주민들의 복지·보육 수요에 맞춰 시설 운영을 지원할 계획이다.

황인호 동구청장은 “그동안 지역주민의 복지증진과 아이들의 건강한 성장을 위해 힘써준 시설 관계자들께 감사드린다”라며 “구민 누구나 안심하고 이용할 수 있는 복지·보육환경을 조성하도록 수탁법인과 적극 협력하겠다”고 말했다.