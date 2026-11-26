경주시의 주요 정책과 중장기 발전전략에 자문하는 제7기 미래발전자문위원회가 출범했다.

경주시는 25일 시청 대회의실에서 제7기 미래발전자문위원회 6개 분과 42명의 위원에 대한 위촉식에 이어 전체회의를 열었다.

이날 전체회의에서 위원들은 호선을 통해 신평 위원을 위원장으로, 김동락 위원을 부위원장으로 선출했다.

분과위원장으로는 △미래전략 이영찬 △문화관광 이재호 △일자리경제 권영훈 △농림축산해양 김혁연 △도시개발 황정환 △시민생활 김신재 위원이 각각 선출됐다.

위원회는 △미래전략 △문화관광 △일자리경제 △농림축산해양 △도시개발 △시민생활 등 6개 분과로 구성됐으며 위원들은 앞으로 2년간 시의 중장기 발전전략 수립과 주요 시책에 자문하는 역할을 한다.

또 지역 현안의 해결 방안을 모색하고 새로운 정책과제도 발굴한다.

제7기 위원회는 2025 APEC 정상회의 개최 성과를 지역 발전으로 이어가는 데 중점을 둬 역사문화관광과 첨단산업을 함께 키울 방안 등을 논의할 예정이다.

경주시는 분과별로 발굴한 정책과제를 소관 부서와 함께 검토해 시정에 반영할 계획이다.

최혁준 경주시 부시장은 “위원들의 전문성과 현장 경험을 살려 시민이 체감할 수 있는 정책을 제안해 달라”고 말했다.

한편, 2014년 제1기가 출범한 미래발전자문위원회는 폐철도 부지 활용, 차 없는 거리 조성, APEC 정상회의 유치, ‘경주비전 2040’ 수립 등에 자문해 왔다.